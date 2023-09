Miljonairs, economen en politici vragen G20 om superrijken te belasten

De ondertekenaars, onder wie Yves Leterme, Thomas Piketty en Bernie Sanders, vragen de G20 om door internationale samenwerking de rijkste personen ter wereld te belasten en een einde te maken aan de belastingcompetitie en -ontwijking. “Het moet onze gedeelde ambitie zijn om internationale en nationale systemen te hebben in dienst van iedereen, en niet alleen van wie geld en macht heeft”, klinkt het in de brief.

Volgens de ondertekenaars ondermijnt de grote ongelijkheid de politieke stabiliteit over de hele wereld. “De accumulatie van extreme rijkdom door de allerrijksten is een ramp op het vlak van economie, ecologie en mensenrechten. Decennia aan belastingverlagingen voor de rijken, gebaseerd op de valse belofte dat iedereen zou profiteren van rijkdom aan de top, hebben geleid tot de toename van extreme ongelijkheid.”

Een recent rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) toont bovendien aan dat in de rijkste landen de belasting op inkomen uit arbeid systematisch hoger is dan die op kapitaal, laat Oxfam weten in een persbericht. “De last van de solidariteit wordt dus onevenredig gedragen door gewone werkende mensen, terwijl de rijksten gebruik kunnen maken van een belastingsysteem dat in hun voordeel is aangepast om hun bijdragen te verminderen of deze solidariteit te omzeilen. België is een van de koplopers in deze rangschikking van fiscale ongelijkheid.”

De staatshoofden en regeringsleiders van de G20 komen op 9 en 10 september bijeen in de Indiase hoofdstad New Delhi.