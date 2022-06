Miljoenen bijen in Australië ‘in lockdown’ door dodelijke parasiet

De parasiet werd vorige week vrijdag voor het eerst ontdekt in de haven van Newcastle bij Sydney, maar is intussen ook aangetroffen in bijenkorven 100 km verder. Dat is zorgwekkend, want Australië was het enige continent waar de varroamijt nog geen voet aan de grond kreeg. De varroamijt is slechts zo groot als een sesamzaadje, maar doet zich tegoed aan het vetlichaam van de bijen en brengt ook virussen op de insecten over. De parasieten verzwakken en doden zo hele bijenkolonies. De bijen sterven vooral door de virussen die de mijten overbrengen.

Australische imkers mogen nu binnen een nieuw opgelegde veiligheidszone tot nader order geen bijen, bijenkasten of honingraten verplaatsen. De “bee lockdown” geldt voor de hele staat New South Wales, waar al ongeveer 400 besmettingshaarden zijn gevonden. Bijenkasten binnen 10 km van zo’n besmette locatie zullen worden verdelgd. Binnen een straal van 25 km zullen kolonies worden gecontroleerd op de aanwezigheid van de parasiet.

De gevolgen kunnen desastreus zijn. De schade voor de honingproductiesector alleen al zou 46 miljoen euro per jaar kunnen bedragen. Bovendien is ongeveer een derde van de Australische voedselproductie afhankelijk van bestuiving door bijen. Het gaat dan onder meer om amandelen, appels en avocado’s. Minder aanbod betekent dat de prijzen van dat voedsel zullen stijgen.

Andere soorten varroamijten werden eerder al aangetroffen in de Australische deelstaten Queensland en Victoria, en konden worden uitgeroeid. Beide staten laten voorlopig geen bijen of bijenproducten uit New South Wales meer toe op hun grondgebied. In Nieuw-Zeeland werd de varroamijt voor het eerst in 2000 ontdekt. Zes jaar later was zowel het Noorder- als het Zuidereiland ervan vergeven.