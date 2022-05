Milieuorganisaties eisen aanpassing van stikstofakkoord

Tot 17 juni loopt er een openbaar onderzoek naar het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. Dat wil zeggen dat iedereen die zich benadeeld voelt hiertegen bezwaar kan aantekenen. De Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, de Limburgse Milieukoepel en de West-Vlaamse Milieufederatie behoren tot die laatste categorie. “Wij zullen samen een bezwaarschrift indienen”, laten ze weten aan De Morgen.

Met haar stikstofplan wil de Vlaamse regering de schadelijke uitstoot van stikstof terugdringen. Europa verplicht dat. Alleen ligt de aanpak erg gevoelig, want bijna de helft van de uitstoot wordt veroorzaakt door de landbouw. Tegen 2025 moeten 41 landbouwbedrijven dicht. Dat roept veel weerstand op bij de boeren. Aan de andere kant vindt de natuurbeweging dat de regering nog verder moet gaan.

Brief

Gisteren verstuurden de milieuorganisaties ook al een brief naar alle Vlaamse burgemeesters. Daarmee willen ze tegengas geven voor de brief die eerder door de Boerenbond werd verstuurd. De belangenorganisatie van de boeren wil de stikstofregels voor de landbouw zoveel mogelijk versoepeld zien, terwijl de natuurbeweging eerder het omgekeerde wil.

Een van de problemen die de milieuorganisaties aanhalen, zijn de technische ingrepen waarmee boeren hun stikstofuitstoot mogen terugdringen, zoals luchtwassers of emissiearme stalvloeren. Die halen in de praktijk niet altijd de beloofde stikstofreductie. “Bij controles blijken luchtwassers vaak niet aan te staan omdat ze veel water en energie verbruiken”, zegt Heleen De Smet (BBL). Ze eisen dat er naar de werkelijke reductie wordt gekeken, en niet naar de theoretische.

Dat punt is niet onbelangrijk, want in Nederland blijken technische maatregelen ook niet altijd op te leveren wat ervan wordt verwacht. Hierdoor slagen milieuorganisaties erin om vergunningen die worden afgeleverd aan landbouwers succesvol aan te vechten. Een nogal agressieve manier van werken die de Belgische organisaties hopen te vermijden. De Smet: “Maar als we op voorhand weten dat de maatregelen niet volstaan om onze milieudoelstellingen te halen, welke zin hebben ze dan?”

Nieuwe minister

Voor alle duidelijkheid: de milieuorganisaties schieten het stikstofakkoord niet volledig af, maar geloven wel dat het sterker moet. Zo vinden ze dat het akkoord te weinig rekening houdt met andere milieuproblemen, zoals de waterkwaliteit. Ook zou agro-ecologische landbouw, zonder kunstmest of pesticiden, meer gestimuleerd moeten worden.

De kwestie komt al meteen op het bord van kersvers minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v), die vandaag de eed aflegt. De Limburger kreeg binnen cd&v de opdracht om de onvrede bij de boeren weg te nemen. Daarvoor zal hij niet alleen de milieuorganisaties moeten overtuigen, maar ook minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Het dossier is politiek dynamiet.