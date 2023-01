Milieubewegingen dagen Vlaamse regering voor rechter vanwege pesticidebeleid

Volgens de organisaties is het beleid te ­weinig gereguleerd is en zelfs in strijd met de Europese richtlijnen. Eind oktober had de koepel de regering al in gebreke ­gesteld. Door het uitblijven van een afdoend antwoord stappen de organisaties nu ook naar de rechtbank.

De vijf organisaties eisen in de dagvaarding dat er eerst een beoordeling komt van de ­effecten van het pesticidegebruik op­ natuur die beschermd is door de Europese habitatrichtlijn. Europa eist al sinds 2004 zo’n beoordeling, maar in Vlaanderen is die er nooit gekomen. Daarnaast vragen de milieu­organisaties dat het gebruik van pesticiden in waterwinnings­gebieden en in Europees ­beschermde natuur terug­geschroefd of verboden wordt. Die verplichting bestaat al sinds 2011.

Rond natuur, waterlopen en kwetsbare zones zoals scholen en rusthuizen zouden er ook buffer­stroken moeten komen. Vandaag zijn die maar 1 tot 10 meter breed. De organisaties vinden dat dit 500 meter mag worden.

De zaak begint op 6 februari voor de rechtbank van Brussel. Als de Vlaamse regering ongelijk krijgt, moet ze de regel­geving aanpassen, anders volgen dwangsommen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zegt dat ze achter de Europese doelstelling van een halvering van het pesticidengebruik tegen 2030 staat en dat ze zich “deels kan terugvinden” in de kritiek van de milieuverenigingen.

“Zeker in de landbouwsector worden nog te veel pesticiden gebruikt. Maar ik ben ervan overtuigd dat de minister van Landbouw (Jo Brouns, cd&v, red.) het niet zo ver zal laten komen dat er dwangsommen worden opgelegd of dat zijn bureau wordt leeggehaald”, zei de minister in het Vlaams Parlement in antwoord op een vraag van Mieke Schauvliege (Groen).