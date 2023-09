Migranten aangevallen tijdens anti-migrantenprotest op Cyprus: ‘Politie deed niets’

Volgens de politie verzamelden vrijdag zo’n 500 betogers voor een anti-migrantenprotest in Limassol op het eiland Cyprus. “Illegalen moeten weg uit Cyprus” en “Cyprus is Grieks” zouden de betogers, die in het zwart gekleed waren, geroepen hebben.

Het anders pittoreske Molos-park veranderde in geen tijd in een oorlogszone. Toen de betogers een winkelstraat instapten, verloor de politie de controle over de massa. Verschillende winkeletalages werden kort en klein geslagen. Voertuigen en vuilnisbakken werden in brand gestoken.

Al zeker vijf mensen zouden aangevallen zijn, zo melden de ordediensten. Volgens de lokale krant Cyprus Mail gaat het allemaal om migranten. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht ter controle, maar konden dat ondertussen reeds verlaten. Onder de slachtoffers zou een Syrische man zijn die op het strand zat. Relschoppers zouden geroepen hebben dat “er geen plaats voor hem is op Cyprus”.

‘Politie deed niets’

Ook een Aziatische vrouw, die een winkel op het eiland uitbaat, kreeg de relschoppers over de vloer. Haar inkomsten werden gestolen. De kapperszaak van een groep Syrische mannen werd eveneens vernield. Volgens de groep greep de politie niet in. “Er stonden vijf politieauto’s en ze deden niets. Ze hebben alles gezien”, zegt een van hen aan Cyprus Mail.

Ook journalisten, die in de buurt aanwezig waren om verslag uit te brengen van de mars, werden aangevallen. Volgens het Griekse Mynews werden sommigen aangevallen met vuurwerk. Een cameraman werd door en voorwerp geraakt. Zijn apparatuur raakte beschadigd.

Fascists broke the shop of a Vietnamese woman in Limassol, #Cyprus , following a night of vandalising and riots by fascists last night.

Volgens lokale media waren de ordediensten, waaronder de anti-oproeppolitie, wel aanwezig in het gebied, maar stonden ze op de verkeerde plaatsen opgesteld. Uiteindelijk werden dertien personen opgepakt. Een van hen zou de organisator van de protestmars zijn.

‘Schandelijk’

De Cypriotische president Nikos Christodoulides noemt de gebeurtenissen “schandelijk”. “Als alle betrokkenen van ons vaderland hielden of om ons land gaven, zouden ze zich niet inlaten met zulke acties die in de eerste plaats ons land beledigen,” zegt hij. Als antwoord op de moeizame ordehandhaving riep hij de politietop samen in een spoedzitting. “We kunnen onze burgers en de toeristen die ons land bezoeken niet beschermen.”

Ook de burgemeester van Limassol, Nicos Nicolaides, veroordeelde het geweld. Hij noemt de gebeurtenissen “op het randje van het fascisme”.

Cyprus kent een vrij hoog aantal asielaanvragen. Volgens cijfers van de Europese Unie vroegen 22.190 mensen in 2022 asiel aan in Cyprus. Ter vergelijking: in ons land vroegen vorig jaar 36.740 mensen asiel aan. Buurlanden van Cyprus, zoals Italië, kregen heel wat meer asielaanvragen te verwerken (84.290). Op de Republiek Cyprus wonen zo’n 1,2 miljoen mensen.