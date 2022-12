Migrant overleden in Brussels kraakpand met asielzoekers: ‘Hij had psychologische hulp nodig’

Het parket van Brussel bevestigt het bericht van De Standaard dat er zaterdag een dode te betreuren viel in ‘Palais des Droits’, de officieuze naam van het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek.

“Volgens de vaststellingen van de dokter gaat het hier om een natuurlijk overlijden”, aldus het parket. Verschillende bronnen zeggen dat het gaat om een overdosis, vermoedelijk van geneesmiddelen.

“Het gaat om een Tunesiër met wie het al een tijdje niet goed ging”, zegt Naïm Daibes, die zich als bezorgde burger inzet voor de mensen in het kraakpand. Zaterdagochtend kreeg hij bericht van een bewoner dat hij zo snel mogelijk moest komen. Het was al te laat.

“Hij was zeker geen drugsverslaafde, maar nam zijn toevlucht tot medicatie”, zegt Daibes. “Hij was iemand die psychologische hulp nodig had, maar die niet kreeg.”

Zijn Tunesische familie is intussen op de hoogte gebracht van het overlijden. Zijn lichaam wordt komend weekend gerepatrieerd. Zijn kamergenoot, ook een Tunesiër, zou er slecht aan toe zijn na het overlijden van zijn vriend.

Al zeker een maand klagen hulporganisaties de situatie in het kraakpand aan. Er is amper sanitair en voedsel en er gaan besmettelijke ziektes zoals schurft en difterie rond. De enige reden dat ze er blijven, is omdat het net iets “beter is dan buiten op straat”.

In het Paleis van de Rechten, zoals ze het hebben gedoopt, wonen zo’n 800 asielzoekers, die geen opvang krijgen via de federale overheidsdienst Fedasil, hoewel ze daar recht op hebben.

“De meerderheid van die asielzoekers heeft zelfs een beslissing van de rechtbank op zak die de overheid veroordeelt”, zegt Daibes.

Volgens de eerste berichten zou de overleden Tunesiër een van die asielzoekers zijn, maar verschillende bronnen van De Morgen stellen nu dat hij in april al een bevel kreeg om het grondgebied te verlaten. Kort nadat de asielzoekers hun intrek namen in het kraakpand, zochten ook mensen zonder papieren er onderdak. Zo zouden er nu ongeveer 1.200 bewoners zijn en het zorgt voor spanningen.

Steekpartij

Op kerstdag werd de politie opnieuw opgeroepen om naar het kraakpand te komen. Volgens getuigen waren buitenstaanders naar binnen gekomen om een bewoner messteken toe te dienen. Enkele asielzoekers met een medische achtergrond dienden de eerste zorgen toe.

“De opgeroepen ambulanciers en agenten weigerden het pand te betreden, waardoor ze die hevig bloedende man tot aan de deur moesten brengen”, zegt Daibes. De man is overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. Het parket heeft een onderzoek geopend naar de aanval. Gisteren zou er alweer een ander incident met een mes zijn geweest.

“Het Paleis van de Rechten is gedegradeerd tot het Paleis zonder Rechten, een wetteloze zone”, zegt Daibes. “Dat is een gevolg van het wanbeleid van de overheid.”

Fedasil probeert om de asielzoekers uit het kraakpand een echt onderdak te bieden, maar door het gebrek aan opvangplaatsen lukt dat maar mondjesmaat. Vorige week ging het om 23 asielzoekers. Artsen Zonder Grenzen en Dokters van de Wereld roepen de overheid nogmaals op om “dringend concrete bescherming en opvang te voorzien voor mensen die internationale bescherming aanvragen”.

De realiteit staat in schril contrast met een verklaring van premier Alexander De Croo (Open Vld) tien dagen geleden op de Dag van de Migrant. Volgens hem had de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) “de laatste weken bergen werk verzet om ervoor te zorgen dat er vandaag geen mensen onvrijwillig op straat slapen. Geen mannen, geen vrouwen en geen kinderen.”