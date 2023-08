Migraine kost de samenleving jaarlijks 958 miljoen euro

Ieder jaar kost migraine 958 miljoen euro aan de Belgische samenleving, zo schrijft De Tijd zaterdag. Dit cijfer is het resultaat van de berekeningen van Jean Schoenen, migrainedeskundige verbonden aan de Universiteit van Luik. De medische kosten van de aandoening - de courantste neurologische aandoening in België - vormen slechts een klein aandeel in dit bedrag; 90 procent van de kosten zijn het gevolg van ziekteverzuim op het werk, zo stelt Schoenen.

“Bijna de helft van de mensen is tijdens een aanval niet in staat om te werken, driekwart is minder productief”, aldus Schoenen. Volgens de berekeningen zorgt dit ervoor dat er jaarlijks het equivalent van zo’n 1,65 miljoen arbeidsdagen verloren gaat.