Microsofts slimme chatbot gaat open voor iedereen

Voorlopig is de chatbot nog steeds enkel te gebruiken in de Edge-browser en je hebt ook een Microsoft-account nodig. Het heeft het bedrijf alleszins geen windeieren gelegd, want voor het eerst gebruiken er dagelijks meer dan 100 miljoen mensen Bing. Al blijft het een peulenschil ten opzichte van de één miljard dagelijkse gebruikers van de Google-zoekmachine. Sinds de opstart in februari werden er ook al een half miljard chats opgestart, meldt het bedrijf.

Lees ook ‘The Godfather van AI’ verlaat Google en waarschuwt voor de gevaren: ‘Het is angstaanjagend’

Vandaag kondigt Microsoft ook ‘Actions’ aan. Bing zou je nu bijvoorbeeld beter moeten kunnen helpen met het reserveren van een tafeltje bij een restaurant dat de chatrobot heeft aangeraden. Veel gevraagd was ook de mogelijkheid om de chatgeschiedenis van Bing te raadplegen, wat Microsoft nu toelaat.

Er komen twee knoppen om antwoorden van de bot gemakkelijker te exporteren of delen. In antwoorden zal je ook vaker foto’s, grafieken en/of video’s zien, kondigt Microsoft aan. Tot slot zal je nu in meer dan honderd talen, waaronder het Nederlands, aan Bing kunnen vragen om een artificiële afbeelding te maken.