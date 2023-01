Microsoft gaat 10.000 werknemers ontslaan om kosten terug te dringen en zet in op artificiële intelligentie

De maatregel komt er in een reactie op een steeds somberder wordende prognose voor de grootste bedrijven in de technologiesector. Microsoft ziet dat veel van zijn klanten voorzichtiger worden, nu delen van de wereld in recessie gaan. Sectorgenoten zoals Amazon, Meta en Twitter hebben de voorbije maanden ook al aangekondigd duizenden banen te schrappen. Microsoft had zich tot dusver beperkt tot kleinere ingrepen.

Het bedrijf had eind juni ongeveer 221.000 werknemers in dienst en de bezuinigingen bedragen dus minder dan 5 procent van het wereldwijde personeelsbestand. “Dit zijn het soort moeilijke keuzes die we maken om een toonaangevend bedrijf te blijven in deze meedogenloze industrie”, zegt Satya Nadella van Microsoft in een mail naar het personeel.

De ontslagen zijn de grootste in ongeveer acht jaar. Nadella schrapte 25.000 banen in de loop van 2014 en 2015 toen Microsoft stopte met de mislukte overname van mobieletelefoonfabrikant Nokia.

Pandemie

Net als andere technologiebedrijven breidde Microsoft tijdens de pandemie snel uit. Het heeft meer dan 75.000 mensen aangenomen sinds 2019, profiterend van de toename van onlinediensten. De jaaromzet van Microsoft steeg in drie jaar met 58 procent, maar de stijgende rente en de mogelijkheid op een recessie hebben de vooruitzichten van het bedrijf getemperd. In het kwartaal dat in oktober eindigde, rapporteerde Microsoft zijn traagste groei in vijf jaar en waarschuwde het dat er meer lauwe resultaten kunnen volgen.

De veranderingen, inclusief ontslagvergoedingen en andere herstructureringskosten, zullen 1,2 miljard dollar kosten, aldus Nadella. Microsoft zal dinsdag zijn kwartaalcijfers bekendmaken. Het bedrijf heeft verschillende dure investeringen gedaan, waaronder het investeren in OpenAI, dat het populaire kunstmatige intelligentiesysteem ChatGPT maakt.

Andere techgiganten hebben ook hun kosten verlaagd na enkele jaren van razendsnelle expansie. Er wordt verwacht dat Amazon woensdag begint met een grote ontslagronde als onderdeel van zijn plannen om zijn personeelsbestand met ongeveer 18.000 banen te verminderen.