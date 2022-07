Mick Jagger waant zich even toerist in Brussel: ‘Ik heb me enorm geamuseerd tijdens mijn ontdekkingstocht’

De boog kan niet altijd gespannen staan, moet de 78-jarige Mick Jagger gedacht hebben. Daags voor hun optreden in het Koning Boudewijnstadion trok de frontman van rockband The Rolling Stones de hoofdstad in, inclusief wit petje om iets minder herkenbaar te zijn. Een vermomming die bleek te werken, want onder meer op de Vismarkt lijken omstaanders niet te beseffen wie er voor hun neus poseert.

Had a great time exploring Brussels, looking forward to seeing you tonight at King Baudouin! pic.twitter.com/2MkHbQfgYq — Mick Jagger (@MickJagger) 11 juli 2022

Naast de Vismarkt stonden ook het standbeeld van Jacques Brel aan het Oud Korenhuis, een cocktail in La Pharmacie Anglaise op de Koudenberg en de Blondie en Blinkie-stripmuur in de Kapucijnenstraat op het programma. “Ik heb me enorm geamuseerd tijdens mijn ontdekkingstocht door Brussel, ik kijk er naar uit om jullie te zien in het Koning Boudewijnstadion”, klinkt het op Jaggers Twitter-account.

Vanavond komen The Rolling Stones naar het Koning Boudewijnstadion als tussenstop tijdens hun ‘Sixty’-tournee, waarmee ze de zestigste verjaardag van de band willen vieren. Naast Brussel worden onder andere Wenen, Berlijn, Parijs en Stockholm nog vereerd met een bezoekje. Er kwam veel kritiek op de hoge ticketprijzen, die schommelen tussen 99 en 500 euro. Het concert van vanavond op de Heizel is nog niet helemaal uitverkocht.