Mick Jagger test positief op corona: concert van Rolling Stones in Amsterdam last minute geannuleerd, fans druipen af

Flink wat bezoekers zaten al in het Amsterdamse voetbalstadion toen de annulering van het optreden werd omgeroepen. Het nieuws over de zieke Jagger kwam dan ook erg last minute. Mojo verwacht deze week een nieuwe datum voor het concert te kunnen aankondigen.

Mick Jagger ontdekte trouwens pas dat hij corona had opgelopen nadat hij al in de Johan Cruijff ArenA was gearriveerd. De 78-jarige zanger had enkele symptomen en testte vervolgens positief, laat de band in een verklaring weten op Instagram. Het gaat waarschijnlijk om milde klachten. De Stones betreuren dat het concert niet door kan gaan. “Maar de veiligheid van het publiek, de medemuzikanten en de crew is belangrijker”, aldus de band.

Het optreden van maandagavond maakt deel uit van de Europese SIXTY-tournee, naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van The Rolling Stones. Op 11 juli staan de rockers in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Voor die show zijn nog tickets te koop.

Fans druipen af in de Johan Cruijff Arena. Beeld AD