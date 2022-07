MI6: ‘400 Russische spionnen Europa uitgezet sinds inval in Oekraïne’

Het was in maart al einde verhaal voor 21 Russische spionnen op Belgische bodem. Ze kregen van de Staatsveiligheid en Buitenlandse Zaken twee weken om hun koffers te pakken en te vertrekken. De spionnen waren hier aan de slag als diplomaten in de Russische ambassade in Brussel en het Russisch consulaat in Antwerpen. Officieel had de beslissing hen het land uit te zetten niets te maken met de invasie in Oekraïne, maar officieus was het wel een duidelijk diplomatiek signaal aan Moskou.

Die daad was geen uitzondering, blijkt nu. Volgens Richard Moore zijn de afgelopen maanden in totaal ruim 400 Russische spionnen Europa uitgezet. Hij deed die uitspraak voor de camera’s van CNN tijdens een veiligheidsconferentie in de VS. In de overgrote meerderheid van die gevallen ging het om medewerkers van ambassades, een spionagetactiek die zowat alle grote landen toepassen.

Bij de 400 zitten ook enkele doorgewinterde spionnen die zich, geheel in James Bond-stijl, als gewone burgers onder de Europese mensenmassa begaven. Zo probeerde de Russische spion Sergej Tsjerkasov, volgens zijn identiteitspapieren een Iers-Braziliaanse stagiair, onlangs nog een werkplek te bemachtigen bij het internationale strafhof in Den Haag. Hij werd ontmaskerd door de Nederlandse veiligheidsdienst en kreeg prompt vijftien jaar gevangenisstraf wegens het gebruik van valse identiteitsdocumenten.

Dreiging afgewend

Volgens Moore hebben de Europese landen sinds de inval van Oekraïne ‘behoorlijk gecoördineerde’ inspanningen geleverd om de Russische spionagenetwerken hier te ontwrichten, met Tsjerkasovs arrestatie als kers op de taart. “Ons werk heeft hun mogelijkheden om te spioneren in Europa waarschijnlijk met de helft verminderd”, laat Moore optekenen.

Na de inval in Oekraïne waarschuwden inlichtingenbronnen in The Financial Times nog voor een toename van Russische geheime activiteiten in Europa. Een dreiging die sindsdien fel is afgezwakt, volgens Moore. Zo wees Duitsland zo’n veertig ‘valse diplomaten’ de deur, Frankrijk één meer. Over heel Europa zou het gaan om de helft van alle actieve Russische spionnen.