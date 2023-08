Mexicaanse autoriteiten vinden 265 migranten in vrachtwagens

Volgens het Mexicaanse Nationaal Instituut voor Migratie (INM) zaten de migranten “in een volgepakte situatie” in de vrachtwagens en waren de omstandigheden van hun reis dermate slecht dat ze gevaar voor eigen leven liepen.

De vrachtwagens werden door de autoriteiten gestopt in Oaxaca, de hoofdstad van de zuidelijke deelstaat met dezelfde naam, waarna de migranten bij een inspectie werden gevonden. Volgens het INM had geen van de passagiers in de laadbakken van de wagens water bij zich.

Gevaarlijke reis

Hoewel de migranten meteen naar een nabijgelegen opvangtehuis werden gebracht om op krachten te komen, zullen ze volgens El Universal hoogstwaarschijnlijk worden gedeporteerd naar hun landen van herkomst. Jaarlijks maken vele tienduizenden migranten uit vooral Zuid- en Midden-Amerika de ruim 3.000 kilometer lange reis door Mexico naar de Verenigde Staten, waar ze zich permanent hopen te vestigen.

Lees ook Aan de Mexicaanse grens: snel de rivier over, voor de VS nóg verder op slot gaat Migranten trekken massaal door een van de onherbergzaamste en gevaarlijkste landroutes ter wereld

Onderweg vallen de reizigers, vooral de vrouwen en kinderen, veelal ten prooi aan de georganiseerde misdaad en corrupte overheidsambtenaren. Een onbekend aantal verdwijnt jaarlijks spoorloos. Mexico en de Verenigde Staten hebben de afgelopen jaren de eigen grenzen steeds meer versterkt en zetten migranten zonder geldige verblijfsvergunning in steeds grotere aantallen uit.

Mexicaanse autoriteiten vinden regelmatig grote aantallen migranten in zeer slechte omstandigheden. Vrijdag werden nog bijna 500 Guatemalteken en Hondurezen door het INM aangehouden in een gebouw in Puebla, iets ten oosten van Mexico-Stad.