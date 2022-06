Metallica moet optreden annuleren door coronabesmetting: nog geen nieuws over Rock Werchter

Out in the Green, het metalfestival in Zwitserland, heeft woensdag bekendgemaakt dat Metallica er niet langer zal optreden. In de omgeving van de band werd namelijk een coronabesmetting vastgesteld. “De beslissing om niet langer op te treden werd genomen door de organisatoren en de artiesten”, klinkt het in een mededeling. “Maar de show moet verdergaan.”

Normaal gezien treedt Metallica vrijdag ook op in ons land, op Rock Werchter. Of dat concert wel kan doorgaan, is nog onduidelijk. Het is nog wachten op de reactie van de organisatie.

It is with a very heavy heart that we are announcing that we will not be appearing at Frauenfeld Rocks in Switzerland today... pic.twitter.com/sUKILh5rzW — Metallica (@Metallica) 29 juni 2022