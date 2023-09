Meta overweegt voor EU betaalde, reclamevrije versie van Facebook en Instagram

Meta, het moederbedrijf van de apps, overweegt deze stap onder druk van de nieuwe Digital Services Act (DSA). Deze Europese wetgeving dwingt onlineplatforms om hun gebruikers meer zeggenschap te geven over wat ze online te zien krijgen, waaronder reclame. Zo moeten platforms hun gebruikers alternatieven bieden, zoals een reclamevrije app. Of dit plan telt als een geldig alternatief zolang het een betaling vereist, is niet duidelijk.

Meta heeft meer plannen liggen om te voldoen aan de DSA: begin augustus bleek al dat het gebruikers de keuze wil geven om zich in te schrijven voor gepersonaliseerde reclames, in plaats van dat gerichte advertenties standaard zijn en gebruikers zich ervoor moeten uitschrijven. Meta heeft een duidelijke belang om de Europese wetgeving serieus te nemen: in mei kreeg de techreus een boete van 1,2 miljard euro omdat het persoonlijke gegevens van Europese gebruikers opsloeg in de VS, waar de gegevens werden gebruikt om advertenties te personaliseren.

Advertenties zijn de kern van het verdienmodel van Meta, dat al twintig jaar lang gratis sociale media aanbiedt. In de EU begint dat te veranderen, omdat het digitale milieu voor consumenten steeds minder lijkt op dat van de VS. Zo is Threads, Meta’s antwoord op X, nog niet beschikbaar in de EU omdat Meta nog niet weet hoe het de app kan laten draaien zonder de Digital Services Act te overtreden.