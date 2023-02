Met ‘Take It Down’ kan je vanaf nu naaktbeelden verwijderen van het internet, volledig anoniem

“Terug in de tijd reizen en je naaktfoto’s ‘onsturen’, dat is onmogelijk. Maar we kunnen wel helpen”, zo belooft de online tool. Take It Down wil tieners, en “iedereen die ooit tiener was”, weer een vorm van controle teruggeven door hen expliciete foto’s en video’s van zichzelf te laten verwijderen van het internet.

Hoe werkt het?

Via de site kan iedereen anoniem - en zonder de effectieve beelden te moeten uploaden - een digitale vingerafdruk van de afbeelding of video maken. Die vingerafdruk bestaat uit een unieke reeks getallen die een “hash” wordt genoemd, en wordt vervolgens in een database opgenomen. Deelnemende techbedrijven zullen vervolgens de corresponderende beelden verwijderen van hun platformen.

Welke platformen doen er mee?

Momenteel zijn er een handvol grote spelers die deel uitmaken van het programma; socialemediaplatformen Instagram en Facebook, jongerenapp Yubo, creator-website Onlyfans en pornowebsite Pornhub.

Twitter en TikTok nemen voorlopig geen deel uit van het project.

Wat kan Take It Down (nog) niet?

Dat betekent dus ook dat als het beeld in kwestie op een niet-deelnemende site staat, of als het in een versleuteld platform zoals WhatsApp wordt verzonden, het niet kan worden weggehaald.

Bovendien geldt die hash of digitale vingerafdruk enkel voor de originele afbeelding. Als iemand er een meme van maakt of zelfs maar het beeld bijsnijdt, dan wordt het gezien als een nieuwe prent en heeft het dus ook een nieuwe hash nodig. Afbeeldingen die visueel vergelijkbaar zijn, zoals dezelfde foto met een Instagram-filter, zullen volgens de makers wel een soortgelijke vingerafdruk hebben, met slechts één teken verschil.

Wie zit er achter de website?

De website wordt beheerd door NCMEC, de grootste kinderbeschermingsorganisatie in de Verenigde Staten, en Facebook- en Instagram-eigenaar Meta Platforms ondersteunt de financiële zijde van het project.

Volgens Gavin Portnoy, woordvoerder bij NCMEC, gaan tieners zich comfortabeler voelen bij Take It Down - waar ze anoniem aan de slag kunnen - dan bij een bezoek aan een politiekantoor. “Voor een tiener die dat niveau van betrokkenheid niet wil, die gewoon wil weten dat het wordt weggehaald, is dit enorm belangrijk”, aldus Portnoy. “Maar het is voor ons ook belangrijk om te benadrukken dat dit iedereen kan overkomen. Misschien wordt je verraden door iemand waarmee je in een relatie was, of misschien is het zelfs een geval van afpersing.”

Facebook bracht in 2017 ook al een soortgelijke tool uit, gericht op volwassenen. De dienst werd tijdelijk uitgetest in Australië, maar botste op verzet omdat gebruikers de gevoelige beelden dan (versleuteld) moesten uploaden naar Facebook.