Met het akkoord tussen Berlijn en Brussel is lot traditionele verbrandingsmotor bezegeld

Afgelopen weken werd koortsachtig overlegd tussen de Duitse minister van Transport Volker Wissing en commissaris Frans Timmermans (Green Deal) en zijn team. Tot verrassing van vrijwel iedereen weigerde de Duitse liberale minister eerder deze maand zijn goedkeuring aan het wetsvoorstel over schone auto’s (op elektriciteit, waterstof) vanaf 2035. Aan dat voorstel had Duitsland in oktober 2022 zijn zegen gegeven, net als de meeste andere EU-landen en het Europees Parlement. De ondertekening begin maart was een formaliteit maar kreeg door het Duitse Nein plotsklaps een grote politieke lading.

Andere EU-landen en de Commissie vreesden dat het hele auto-voorstel uiteen zou rafelen als Italië, Polen en Bulgarije in de slipstream van Duitsland ook nieuwe concessies zouden eisen. Dat zou vervolgens weer invloed hebben op het veel bredere pakket maatregelen (over energiebesparing, de lucht- en zeevaart) dat ervoor moet zorgen dat de EU in 2030 minstens 55 procent minder CO2 uitstoot. Bij de EU-top afgelopen dagen werd Duitsland door sommige leiders en diplomaten als “een onbetrouwbare partner” bestempeld.

Verkiezingsnederlagen

De Duitse minister Wissing eiste dat er ook na 2035 wagens met verbrandingsmotoren gebouwd mogen worden, mits die op e-fuels rijden. Dat zijn nieuwe synthetische brandstoffen die CO2-neutraal zijn. Deze toezegging stond al in het oorspronkelijke wetsvoorstel maar Wissing wilde meer zekerheid hierover. Volgens Brusselse ambtenaren en diplomaten probeerde de liberale minister zichzelf en zijn partij meer profiel te geven. De liberale FDP wordt in de Duitse regering vermalen door coalitiepartners SPD en de Groenen en leidt de laatste tijd grote verkiezingsnederlagen.

Zaterdagochtend meldden Wissing en Timmermans dat ze een akkoord hebben bereikt, conform de toezegging in het wetsvoorstel. Verbrandingsmotoren uitsluitend voor wagens die rijden op e-fuels blijven mogelijk. Volgens experts zullen die e-fuels zeer duur zijn. Om te voorkomen dat automobilisten met zo’n wagen er stiekem gewone benzine in gooien – die benzinepompen blijven nog jaren bestaan voor het oude wagenpark – komt er slimme software in de e-fuelwagens waardoor de motor het niet doet met de gewone, goedkopere brandstof.

Met dit akkoord is het mogelijk dat de ministers voor Energie en Transport het wetsvoorstel over schone auto’s komende dinsdag alsnog goedkeuren, drie weken later dan oorspronkelijk gepland. De deal over de e-fuelwagens wordt naar verwachting als verklaring aan het wetsvoorstel toegevoegd, het wetsvoorstel zelf verandert niet.