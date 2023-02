Met de winst van Big Oil kan de Belgische staatsschuld acht keer afbetaald worden

Beste lezer,

3.726.000.000.000 euro: dat is de onwaarschijnlijke winst die de olie- en gasindustrie vorig jaar geboekt heeft. 3,7 biljoen euro of 3.726 miljard euro, het zijn bedragen waarbij we ons niks meer kunnen voorstellen. Om het toch enigszins in de juiste context te plaatsen: daarmee zou de volledige Belgische staatsschuld acht keer kunnen afbetaald worden. Of nog: het komt overeen met het bruto binnenlands product van Duitsland, alles wat de volledige Duitse bevolking in één jaar produceert. De oliebedrijven weten zelfs niet meer wat ze met hun geld moeten aanvangen.

Die gigawinsten hebben vooral te maken met de ongelooflijk hoge energieprijzen in 2022 door de oorlog in Oekraïne. Het zijn trouwens niet enkel de landen in het Midden-Oosten die op die manier slapend rijk worden, ook gidsland Noorwegen heeft zijn Oliefonds intussen zien aandikken tot 1.200 miljard euro – 225.000 euro per Noor – en is daarmee een van de grootste investeerders ter wereld. Naar eigen zeggen “tegen hun zin” zijn de Noren zo olieprofiteurs geworden.

Maar door de energietransitie lijkt er stilaan wel een einde te komen aan dit verdienmodel. Er wordt gezocht naar steeds duurzamere energiebronnen en de mensen wordt aangespoord om hun woning beter te isoleren, ook in België. Dat loopt niet van een leien dakje, blijkt uit cijfers van Statbel: het aantal vergunde renovatieprojecten liep in 2022 zelfs lichtjes terug ten opzichte van een jaar eerder. Voor velen blijkt de investering momenteel te duur. “Als je een woning koopt uit de jaren 60, dan kan de factuur oplopen tot 100.000 euro”, geeft milieu-econoom Johan Albrecht aan.

In 2023 zullen misschien wel meer middelen ter beschikking komen. Ondanks de oorlog in Oekraïne en de sterk gestegen energieprijzen blijkt immers dat de Europese Unie aan een recessie zal ontsnappen. Dit jaar groeit de economie in de eurolanden gemiddeld met 0,9 procent, volgend jaar raamt de Europese Commissie de groei op 1,5 procent. Alles wijst steeds meer in de richting van een economisch herstel. Het kan ook goed nieuws betekenen voor de pensioenfondsen, die vorig jaar vijftien procent aan waarde verloren.

Eindigen doen we in de sport: komt er een einde aan het zwart geld in het amateurvoetbal? Voetbal Vlaanderen wil in ieder geval de strijd aangaan en heeft een aantal regels ingevoerd die voor een verandering moeten zorgen. Zo mogen amateurvoetballers jaarlijks nog maximaal 4.500 euro belastingvrij verdienen en zullen alle betalingen via digitale overschrijving moeten gebeuren. “Dit zijn stappen in de goede richting, al blijft het een systeem dat misbruik niet volledig uitsluit. Om de enveloppen met geld definitief van tafel te vegen, moeten we volgens mij verder durven gaan”, zegt professor fiscaal recht Michel Maus. Hij pleit voor een meldpunt voor financiële fraude en sportieve sancties. Geschorst worden voor het aannemen van zwart geld? Het zou alvast een unicum zijn.

Tot volgende week,

Dimitri Thijskens

Economiejournalist