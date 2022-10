Met De Morgen naar het openingsfestival van de Antwerpse boekenmaand

Bij De Morgen houden we van boeken.

Dat klinkt natuurlijk evident, maar we houden het niet alleen bij loze beloftes. Sinds begin april verschijnt er (opnieuw) een volledige Boeken-bijlage bij de papieren weekendkrant. Daarin vindt u niet alleen interviews met gevestigde namen en beloftevolle nieuwkomers of recensies, maar ook tips van andere fervente lezers en (onafhankelijke) boekhandelaars.

Daar blijft het niet bij.

Vanaf nu focust uw krant zich nog meer op boeken. Zo zijn we partner van het openingsfestival voor de Antwerpse boekenmaand, dat komende zondag (op 30 oktober, dus) plaatsvindt en met zorg en liefde wordt georganiseerd door Behoud de Begeerte. Op het Zuid is een literair parcours uitgestippeld met allerlei activiteiten - van workshops tot lezingen - en heeft De Morgen met het Fotomuseum ook een eigen festivallocatie.

In het FoMu gaan onze journalisten en columnisten met elkaar in gesprek. Na afloop kunt u ook met hen in gesprek of hun boek aanschaffen en laten signeren. Tickets kosten 10 tot 15 euro (bij die laatste is een entree in het prachtig vernieuwde KMSKA inbegrepen) en zijn te koop via Behoud de Begeerte.

Line-up De Morgen LEEST @ FoMu 10u-11u: Vincent Stuer (columnist, auteur van Hoogmoed) en Joël De Ceulaer (senior writer, auteur van o.a. De tragiek van de macht) 10u30-11u30: Jean-Paul Mulders (columnist) en Yannick Verberckmoes (journalist, auteur van De laatste getuige) 11u-12u: Maud Vanhauwaert (columnist, auteur van o.a. Het stad in mij) en Saskia De Coster (columnist, auteur van o.a. Nachtouders) 12u-13u: Katrin Swartenbroux (journalist, auteur van Lunatic) en Deborah Seymus (journalist, auteur van Vijftig piemels later) 12u30-13u30: Mark Coenen (columnist/journalist, auteur van o.a. Alle mannen zijn onnozelaars) en Frederik De Backer (columnist, auteur van o.a. Het boek is beter) 13u-14u: Aya Sabi (columnist, auteur van o.a. Half leven) en Hilde Van Mieghem (columnist, auteur van De drie duifkes)

Stad Leest, Antwerpen. Beeld Tine Schoemaker

Ook na het openingsfestival kunt u met uw krant volop boeken blijven beleven.

Voortaan werkt De Morgen immers samen met de gerenommeerde Antwerpse onafhankelijke boekhandel Stad Leest. Elke maand opnieuw zullen lezers kunnen deelnemen aan bijzonder interessante lezingen, wandelingen of workshops met bestsellersauteurs, opvallende debutanten en kinderboekenschrijvers.

Tickets zijn te koop bij de boekhandel.