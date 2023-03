Met ‘De Morgen’ en Stad Leest naar Nina Mouton

“Hoe komt het dat jij zo goed voor anderen kunt zorgen en daarbij zo goed jezelf kunt vergeten?”, vraagt Nina Mouton zich af in Zelfzorg is het begin van alles, haar nieuwste boek dat al meer dan 25.000 keer werd verkocht. “Dat is de centrale vraag van dit boek. Ik kan je alvast één ding verklappen: er is pas sprake van echte zelfzorg als je als volwassene begint te zorgen voor het kind in jou.”

Samen met De Morgen en de gerenommeerde Antwerpse onafhankelijke boekhandel Stad Leest zal Mouton haar boek op vrijdag 21 april voorstellen in de Antwerpse zaal AMUZ, ondergebracht in de barokke voormalige Sint-Augustinuskerk. Zij zal er live in gesprek gaan met seksuologe en relatie-expert Rika Ponnet, zal vragen beantwoorden van het publiek en signeren. De Morgen-columnist Mark Coenen verzorgt de algemene presentatie.

‘Voor onszelf zorgen’

Concreet begint ‘Een avond met Nina Mouton’ om 20 uur, waarbij het einde om 22.30 uur is voorzien. De prijs van een ticket bedraagt 25 euro plus 2 euro transactiekosten. De verkoop is nu gestart en verloopt via het ticketingplatform van AMUZ.

“Voor de coronacrisis gaf ik vaak lezingen over het ouderschap, en die zaten altijd meteen vol”, zegt Mouton. “Om mijn lezingen over zelfzorg te vullen was het daarentegen altijd trekken en sleuren. Nu is het omgekeerd. Tijdens de coronacrisis zijn veel mensen op hun grenzen gebotst, denk ik. (...) We hebben dat allemaal moeten doorspartelen, elk op onze eigen manier: als ouder, als niet-ouder, als werknemer, als werk­gever. (...) En waar we in 2019 in de eerste plaats nog goed voor de kinderen wilden zorgen, willen we nu eindelijk voor onszelf zorgen. Halleluja!”

Sinds eind oktober werkt De Morgen samen met Stad Leest. Zo vonden al verschillende events in de boekhandel plaats én organiseren we grote evenementen, zoals in januari een volledig uitverkochte avond met psychiater Dirk De Wachter.