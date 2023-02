Met De Morgen en Stad Leest naar Guillaume Van der Stighelen

De Schotense reclamemaker en auteur Guillaume Van der Stighelen maakt op 67-jarige leeftijd zijn debuut als romanschrijver. Hij is te gast op een exclusief evenement van Stad Leest en De Morgen. Zo doet hij op maandag 13 februari de onafhankelijke Antwerpse boekhandel aan voor een intiem gesprek over zijn boek Rozeke. Ook maakt hij tijd om te signeren. Tickets kosten 10 euro en zijn vanaf nu te koop.

In Rozeke staat het grotendeels fictieve levensverhaal van de overgrootvader naar wie hij vernoemd is: Guillaume ‘Gwillemke’ Van der Stighelen. Gwillemke groeit op als een verlegen jongen in een armoedig gezin, maar maakt in het Antwerpen van de belle époque fortuin als sanitair ondernemer.

“Ik heb mij professioneel altijd kostelijk geamuseerd”, zegt Van der Stighelen. “Maar in mijn achterhoofd was er toch altijd de vraag: wat ga ik doen als ik groot ben? Tot ik Rozeke begon te schrijven. Voor het eerst in mijn leven dacht ik: ‘Wow. Nu ben ik met iets échts bezig.’ (...) Ik dacht: ah bon, híér ben ik dus voor gemaakt.”

Sinds eind oktober werkt De Morgen samen met Stad Leest. Zo vonden al verschillende events in de boekhandel plaats én organiseren we grote evenementen, zoals recent een avond met psychiater Dirk De Wachter in de volledig uitverkochte concertzaal AMUZ.