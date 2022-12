Met ‘De Morgen’ en Stad Leest naar Dirk De Wachter

“Door te schrijven over wat mij het afgelopen jaar heeft getroost, kan ik met al mijn miserie toch nog iets goeds doen en iets betekenen voor de mensen.” Psychiater Dirk De Wachter (62) verwerkte het afgelopen jaar, waarin hij een zware kankerdiagnose kreeg, in zijn nieuwste boek Vertroostingen, uitgebracht bij Lannoo Campus.

Samen met De Morgen en de gerenommeerde Antwerpse onafhankelijke boekhandel Stad Leest zal De Wachter zijn boek op 18 januari exclusief voorstellen in de Antwerpse concertzaal AMUZ, ondergebracht in de barokke voormalige Sint-Augustinuskerk. Het zal zijn enige liveoptreden in de Benelux in 2023 zijn. De Wachter zal er live in gesprek gaan met De Morgen-journalist Barbara Debusschere, zal vragen beantwoorden van het publiek en signeren.

Grote publiek

Concreet begint ‘Een avond met Dirk De Wachter’ om 20 uur, waarbij het einde om 22.30 uur is voorzien. De prijs van een ticket bedraagt 25 euro plus 2 euro transactiekosten. De verkoop start vrijdag en verloopt via het ticketingplatform van AMUZ. “Het grote publiek heeft zeer veel nood aan persoonlijke getuigenissen, ze hebben daar iets aan”, zegt De Wachter. “Ik hoop dat mijn verhaal een zekere universele betekenis kan hebben zodat het niet alleen over mij gaat.”

Sinds eind oktober werkt De Morgen samen met Stad Leest. Zo werden al verschillende events in de boekhandel georganiseerd. Omwille van de populariteit komen daar in 2023 op frequente basis ook grote evenementen bij. Op die manier krijgen meer lezers en geïnteresseerden de kans om exclusief deel te nemen aan avonden met (bestseller)auteurs.