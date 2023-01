Met baby naar VN-top, lachen tijdens aardbeving en schelden in parlement: 5 iconische momenten van Jacinda Ardern

2018: met baby in de arm naar VN-top

Ardern is premier maar ook overtuigd feministe. Als premier werd ze bewust zwanger, en nam ze haar drie maanden oude dochter Neve in september 2018 ostentatief mee naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daar gaf ze zo het signaal dat het glazen plafond voor werkende moeders wel degelijk te doorbreken is, tot in het hoogste ambt.

De toen 3 maanden oude Neve met haar ouders op de VN-top in 2018. Beeld AFP

2019: reactie op de aanslag in Christchurch

Op 15 maart in 2019 wordt het kalme Nieuw-Zeeland getroffen door een absolute nachtmerrie. Een rechtsextremist uit Australië schiet 51 mensen dood in een moskee in Christchurch.

“They are us”, zo reageerde de premier meteen na de aanslag. Geen wij tegen zij, en geen moslim­gemeenschap die werd aangevallen maar heel Nieuw-Zeeland. Ze droeg ook een hoofddoek tijdens haar bezoek aan de familieleden van de slachtoffers, uit respect, en maakte er een punt van om nooit de naam van de terrorist uit te spreken.

Strong leadership: New Zealand Prime Minister @jacindaardern visits grieving Muslim families, wearing hijab as a sign of respect.



She tells them: You are us. pic.twitter.com/rhglbJyZ36 — Negar Mortazavi نگار مرتضوی (@NegarMortazavi) 16 maart 2019

Amper een maand later werd er een nieuwe wet aangenomen om aanvalsgeweren te verbieden

Of zoals columnist Mark Coenen het toen verwoordde in deze krant: “Haar reactie op de aanslag in de moskee van Christchurch is ­exemplarisch en mag als handleiding dienen voor elke wereldleider die in zo’n situatie terechtkomt.”

2020: team van 5 miljoen

In het coronajaar 2020 haalde Ardern meermaals het buitenlandse nieuws door haar ‘toonaangevende’ aanpak van het virus. Ondersteund door het geografische voordeel als eilandnatie en het robuuste openbare gezondheidsstelsel werd de corona-aanpak van Nieuw-Zeeland algemeen beschouwd als een van de beste, zo niet de beste ter wereld.

Vooral de manier waarop Ardern steeds de bevolking aansprak en bedankte als haar “team van 5 miljoen” blijft memorabel. Klinkt bekend? Ook premier Alexander De Croo sprak zijn bevolking later op een persconferentie aan als een “team van 11 miljoen Belgen”. “Dat komt van haar ja”, bekende De Croo achteraf met een glimlach.

Ardern tijdens een covid-persfoncerentie in 2020. Beeld Photo News

Die informele aanpak bleef ze overigens hanteren tijdens de pandemie. En dat leverde soms ook luchtige momenten op. Zoals toen de premier in 2021 tijdens een corona-livestream werd onderbroken door haar driejarige dochter die ‘ontsnapt’ was na haar bedtijd.

2020 & 2021: lachen tijdens een aardbeving

Jacinda Ardern lijkt overigens een premier die het hoofd koel weet te houden. Ook bij een aardbeving tijdens een live-interview of een persconferentie moet ze lachen en legt ze rustig uit wat er aan de hand is.

2022: ‘wat een arrogante lul’

De populaire politica maakte uiteraard ook flaters mee. Zo noemde ze eind vorig jaar de partijleider van de libertaire ACT Party, David Seymour, een ‘arrogante lul’. Klein detail: ze deed dat in het parlement, terwijl haar microfoon nog aanstond (per ongeluk).

De premier bood meteen via een berichtje haar excuses aan bij Seymour, die er verder geen kwaad in zag. “Wat mij betreft, is het allemaal goed”, aldus de partijleider. “Het is uiteindelijk niet het einde van de wereld.” Nieuw-Zeeland op zijn best.