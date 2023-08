▶ Messi wint 44ste teamprijs na fantastisch doelpunt

De 36-jarige Messi zette het team uit Florida in Nashville in de 23e minuut op voorsprong met een knap schot in de kruising. Maar in de tweede helft bracht thuisspits Fafa Picault (57.) zijn ploeg op gelijke hoogte. Strafschoppen moesten een winnaar aanduiden. Messi scoorde meteen zijn penalty en zag nadien hoe zijn ploegmaats het met 10-9 haalden.

Out of this WORLD. 💫



Take a bow, Leo Messi. pic.twitter.com/qm90VJtVbc — Major League Soccer (@MLS) 20 augustus 2023

Deze Leagues Cup is de eerste trofee van de Argentijnse wereldkampioen met zijn nieuwe Amerikaanse club, nadat hij deze zomer overstapte van Paris Saint-Germain. Het is ook de eerste prijs voor Inter Miami sinds de club drie jaar geleden in competitie trad. Naast Messi streken ook zijn oud-ploegmaats bij FC Barcelona Jordi Alba en Sergio Busquets neer in Florida.

“Het is echt iets speciaals en ik ben blij dat ik er deel van uit mag maken”, reageerde Messi na de triomf. “We toonden moed, overtuiging en lieten zien waartoe we in staat zijn.”

Inter Miami was dankzij de finaleplaats in de Leagues Cup al zeker van deelname aan de Concacaf Champions Cup, het belangrijkste toernooi voor clubs uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De Concacaf Champions Cup is de tegenhanger van de Champions League in Europa.

Can’t celebrate without Messi. 😂 pic.twitter.com/epHYbl0YXX — Major League Soccer (@MLS) 20 augustus 2023

Voor Messi was het zijn 44ste prijs in teamverband. Daarmee passeerde hij zijn voormalig teamgenoot Dani Alves, die op 43 prijzen bleef steken. In de Leagues Cup was hij alomtegenwoordig. Zo schitterde hij onder meer met een sublieme vrije trap bij zijn debuut als invaller tegen Cruz Azul. In de daaropvolgende drie duels scoorde hij steeds twee keer. Daarna was hij ook trefzeker in de kwartfinale tegen Charlotte FC (4-0) en in de halve finale tegen Philadelphia Union (1-4), waarmee hij zijn rol als aanvoerder en sterspeler elke keer waarmaakte bij zijn nieuwe club.