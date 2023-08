Merho stopt na 164 albums met ‘De Kiekeboes’

De primeur van de allereerste ‘Kiekeboe’ was op 15 februari 1977 voor de lezers van Het Laatste Nieuws. In 1976 wimpelde de directie van de krant hem nog af, maar Merho hield vol, met succes.

“Ik ben begonnen met een oplage van 5.000 stuks, maar per album ging dat omhoog. Op een gegeven moment hebben ze mij dan bij Standaard Uitgeverij binnengehaald en toen zat ik al aan 50.000 exemplaren. Met vier albums per jaar werkte ik als zot. De oplage is gegaan tot 110.000 en lag 10 jaar geleden nog op 80.000. Nu zitten we op 65.000 stuks en dat is nog altijd nummer één”, aldus de striptekenaar.

Of ook de reeks stopt, is nog niet duidelijk. “Ik zet geen punt achter ‘De Kiekeboes’, maar een vraagteken. De uitgeverij bekijkt of en hoe het zonder mij verder kan.”