‘Mensonwaardig en ronduit racistisch’: 60 experts vragen gedenkteken voor Congolees dorp op Wereldtentoonstelling

“Het is tijd om bijna 130 jaar na de feiten het vergeten drama een officiële plaats te geven in het herinneringsbeleid van de stad.” Dat schrijven dekolonisatieadviseur Judith Elseviers en politicologe en auteur Nadia Nsayi in een opiniestuk. Het opiniestuk werd ondertekend door een zestigtal mensen, onder wie AfricaMuseum-onderzoeker Bambi Ceuppens, UAntwerpen-rector Herman Van Goethem en schrijver David Van Reybrouck.

Ze verwijzen naar wat zich afspeelde tijdens de Wereldtentoonstelling van 1894. Toen werd op het Museumplein een Congolees dorp nagebouwd. Daar werden 144 Congolezen, die per boot waren overgekomen, “tentoongesteld als dieren in een zoo”, schrijven de twee. “Dit mensonwaardig fenomeen was ronduit racistisch en bepaalt mee tot vandaag de stereotiepe beeldvorming.”

Het beeld dat zo opgeroepen werd, diende als verantwoording van de kolonisatie. Congolezen werden er afgeschilderd als primitief en een ‘te beschaven volk’. Verschillende van de Congolezen die in het dorp geplaatst werden, vielen ziek. Volgens onderzoek van het Museum aan de Stroom (MAS) kwamen zeven van hen uiteindelijk om het leven. Zij liggen begraven in een massagraf op het Schoonselhof.

De schrijvers van het opiniestuk vragen het stadsbestuur nu, naar aanleiding van de heropening van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), om die gebeurtenis te herdenken. “Plaats een gedenkplaat op het Museumplein”, schrijven ze. “Creëer een artistieke plek waar inwoners en bezoekers van de stad kunnen samenkomen en de Congolezen herdenken. Er liggen voorstellen op tafel. Ze moeten nu ernstig worden genomen door het stadsbestuur.”

In het bijzonder kijken ze daarvoor naar Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). “We sluiten onze ogen zeker niet voor deze zwarte bladzijde in de geschiedenis van het KMSKA”, klinkt het bij die twee in een reactie. “In alle sereniteit gaan we de dialoog aan met de gemeenschap en werken we samen verder aan een gepaste gedenkplaats, eerder werd reeds een herdenkingsplek op het Schoonselhof voorgesteld.”

De Wever en Aid Daoud wijzen erop dat de stad Antwerpen veel aandacht besteedt aan het koloniale verleden. “Zo kwamen deze tragische gebeurtenissen aan het licht tijdens de expo “100 x Congo” in het MAS”, klinkt het. Voorts wijzen de twee nog op het feit dat het Middelheimmuseum recent nog de expo Congoville organiseerde, er een standbeeld ingehuldigd werd van Sammy Baloji aan de Scheldekaaien en het Fotomuseum FOMU vorige week nog de expo Recaptioning Congo opende.