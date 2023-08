‘Mensenkennis’ met Fleur van Groningen keert terug voor een tweede seizoen

Van hoogsensitiviteit en hoogbegaadheid tot narcisme en codependentie. In het eerste seizoen van Mensenkennis nam auteur en journalist Fleur van Groningen luisteraars mee voor een duik in de menselijke psyche. Ze stelde luidop de vraag: wie ben ik, wie is de ander en hoe verhouden wij ons tot elkaar? Velen vergezelden Van Groningen tijdens die zoektocht, waarbij ze met experten - denk aan psychologe Birsen Taspinar of psychiater Dirk De Wachter - én (al dan niet bekende) ervaringsdeskundigen in gesprek ging.

Die gesprekken zullen een vervolg krijgen, zo wordt anderhalve maand na de laatste aflevering van het eerste seizoen duidelijk. Later dit jaar keert Mensenkennis terug bij De Morgen. Het tweede seizoen zal opnieuw exclusief voor abonnees beschikbaar zijn. “Als krant vinden we het, zeker in deze tijden, zeer belangrijk om aandacht aan onze mentale gezondheid te besteden”, zegt hoofdredacteur Remy Amkreutz. “We zijn daarom bijzonder verheugd dat Fleur opnieuw in de studio wil plaatsnemen. Samen met haar gasten heeft zij met de reeks bij veel luisteraars een gevoelige snaar geraakt.”

In de praktijk

In het tweede seizoen gebruikt Van Groningen opnieuw haar bestseller Voelen zonder filter als leidraad. “Al zullen we meer inzoomen: zo is er bijvoorbeeld een hoofdstuk over emoties en daaruit zou ik het onderwerp ‘rouwprocessen’ willen nemen.”

Ze geeft aan dat de reeks inderdaad veel heeft losgemaakt. “Ik word nog steeds overstelpt door goede reacties uit allerlei hoeken”, zegt Van Groningen. “Luisteraars laten weten dat de podcast hen helpt om zichzelf en hun naasten beter te begrijpen, dat ze de afleveringen herbeluisteren omdat ze er dan nieuwe zaken uithalen, dat er een wereld voor hen opengaat of dat ze net veel troost uit de herkenning putten. Ook laten therapeuten en artsen me weten dat ze met de podcast werken in hun praktijk. Het lijkt alsof de podcast een manier is om complexe thema’s op een behapbare manier samen te vatten voor een groot publiek van zoekende mensen.”

Achter de schermen neemt ook opnieuw Laurens Bervoets, namens Hoorstroom verantwoordelijk voor productie en montage, plaats. “Het mooiste, vond ik, was als luisteraars me lieten weten dat ze tijdens het luisteren in een ‘virtuele veilige omgeving’ worden ondergedompeld. Waar niets taboe is en er vooral plek is voor ieders verhaal. Dat vind ik prachtig. Zowel Fleur als ikzelf proberen ook tijdens de opnames een veilige plek te creëren waar elke emotie welkom is.”