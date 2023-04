‘Men doet alsof dit illegaal is, maar dit is open en bloot besproken’: Jan Peumans over de heisa rond de pensioenbonussen

Zowel de Kamer als het Vlaams Parlement besliste gisteren om de pensioenregeling te schrappen die het mogelijk maakt dat het pensioen van parlementsleden tot 20 procent hoger kan liggen dan het pensioenplafond.

Daar was de voorbije dagen heel wat verontwaardiging over ontstaan, nadat bleek dat parlementsleden in het Vlaams Parlement al sinds 2004 en in de Kamer al sinds 2014 de wet-Wijninckx konden omzeilen en bovenop het wettelijke maximumpensioen van 7.813 euro bruto nog een bonus van 1.500 euro konden krijgen. In de Kamer zouden minstens 49 parlementsleden van de regeling gebruik hebben gemaakt, in het Vlaams Parlement zou het om zeker 15 politici gaan.

Gisteren verklaarden de huidige parlementsleden om ter luidst dat zij niets van de regeling af wisten. Iets wat voormalig parlementsvoorzitter Jan Peumans de wenkbrauwen deed fronsen, zo vertelde hij op Radio 1. “Dat is open en bloot in het parlement besproken. Toen de pensioenregeling herzien werd, heeft niemand daar een vraag over gesteld en is het goedgekeurd. Dan moet je achteraf niet komen zeggen dat je nergens van wist.”

Peumans is er niet mee opgezet dat de voorbije dagen de schijn van achterkamerpolitiek werd gewekt, zoals onder meer oppositiepartij PVDA zegt. “Hier is niets illegaals aan. Dat beweren is populistische praat”, klinkt het fel.

“Ik heb er geen enkel probleem mee dat er vragen gesteld worden bij die extra’s vanuit ethisch oogpunt. Maar ze afdoen als illegaal of niet transparant is onjuist. Dat irriteert mij in deze zaak, dat men doet alsof het in achterkamers besproken is.” Volgens Peumans hebben alle partijen - op PVDA na, die destijds niet in het parlement vertegenwoordigd was - de pensioenregeling goedgekeurd. Bovendien kan die hele regeling volgens hem worden nagelezen op de website van het parlement.

Hij erkent dat deze zaak opnieuw geen goed doet aan het vertrouwen in de politiek, maar schuwt ook de kritiek niet. “Ik heb een probleem met de ongenuanceerdheid waarbij alles op één hoop wordt gegooid, en de media doen daaraan mee”, klinkt het. “’Alle politici zijn graaiers’: daar ben ik het niet mee eens. Er zijn heel wat volksvertegenwoordigers die niet aan dat plafond komen.”

De gewezen voorzitter krijgt die extra’s zelf overigens ook, vertelt hij. “Het systeem is gewoon toegepast bij mij. En als beslist wordt dat het terugbetaald moet worden, dan zal ik dat doen. Daar heb ik geen probleem mee. Men is dat juridisch aan het onderzoeken, en we horen het wel.”