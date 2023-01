Meisje van 8 jaar in elkaar geslagen in Borgerhout, dader voorlopig vrijgelaten

Volgens een getuige was het meisje aan het spelen op het plein. Een onbekende man van 21 jaar zou haar plots enkele slagen gegeven hebben. “Het slachtoffer heeft daardoor een hersenschudding en blauwe plekken in haar gezicht. Haar bril geraakte beschadigd door de aanval”, klinkt het.

De politie en hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse. “De man was op het moment van de feiten niet bij zinnen. Hij werd gearresteerd. Het meisje is naar het ziekenhuis gebracht voor controle”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen.

Het parket stelde gisteren een dokter aan om na te gaan of de procedure tot gedwongen opname kon worden opgestart. “Op basis van het eerste onderzoek bleek dat de verdachte niet in aanmerking kwam. Na zijn verhoor is hij voorlopig in vrijheid gesteld”, zegt Kato Belmans van het Antwerps parket. “Vandaag wordt er een onderzoeksrechter gevorderd. Die kan een deskundige aanstellen om de toestand van de man na te gaan.”