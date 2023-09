‘Meester Peter’ krijgt zes jaar cel voor aanranding van meisjes uit zijn klas

Drie maanden na het proces tegen Peter T., voormalig leerkracht van het vierde leerjaar van basisschool Sint-Franiscus in Turnhout, heeft de rechtbank in Turnhout woensdagochtend een vonnis geveld. De man is veroordeeld tot een celstraf van zes jaar voor de aanranding van twaalf meisjes. Voor de aanranding van vier andere meisjes werd hij niet veroordeeld: in twee gevallen omwille van verjaring, in de twee andere gevallen konden de feiten niet worden bewezen.

Peter T. krijgt daarnaast gedurende twintig jaar maatregelen opgelegd rond contact met minderjarigen. Na de uitspraak vorderde het parket de onmiddellijke aanhouding van de man, maar de rechtbank ging daar niet op in.

Het onderzoek naar de leerkracht van het vierde leerjaar in basisschool Sint-Franciscus in Turnhout werd opgestart nadat de ouders van een 13-jarig meisje op 5 augustus 2021 naar de politie waren gestapt. Hun dochter had hen verteld dat ze absoluut niet wilde dat haar jongere zusje een maand later bij meester Peter in de klas zou terechtkomen, dit omdat ze enkele jaren eerder zelf nog bij hem in de klas had gezeten en hij haar toen regelmatig aanrandde. Het onderzoek bracht uiteindelijk zestien slachtoffers aan het licht. Het openbaar ministerie had daarvoor acht jaar cel geëist.

Volgens het onderzoek was de toenmalige directrice L. V. door ouders en leerkrachten op de hoogte gebracht van het grensoverschrijdende gedrag. Tegen haar had de aanklager één jaar cel gevorderd voor schuldig verzuim. De rechtbank ging daar niet in mee en sprak haar vrij.