Meest gezochte maffiabaas van Italië, Matteo Messina Denaro, opgepakt na 30 jaar op de vlucht: ‘Grote overwinning voor de staat’

Volgens ANSA werd Denaro gearresteerd in een privékliniek in Palermo, op Sicilië. Aanklager Maurizio de Lucia leidde de arrestatie van Denaro.

Denaro is al dertig jaar op de vlucht voor de politie. In 1992 werd hij bij verstek al levenslang veroordeeld voor zijn rol bij de moorden op Giovanni Falcone en Paolo Borsellino, twee procureurs die strijd voerden tegen de Italiaanse maffia.

Links Matteo Messina Denaro in 1992, toen hij onderdook. Rechts een simulatie van hoe de politie dacht dat hij er nu uitziet. Beeld EPA/Reuters

Daarnaast riskeert hij nogmaals levenslang voor zijn vermeende rol bij bomaanslagen in Firenze, Rome en Milaan een jaar later. Daarbij kwamen tien mensen om het leven. Hij zou ook betrokken zijn geweest bij het ontvoeren, twee jaar lang martelen en uiteindelijk vermoorden van de jongen Giuseppe Di Matteo. Hij werd vermoord en opgelost in zuur, omdat zijn vader had getuigd tegen de maffia.

In september meende de Italiaanse politie nog dat Denaro, ondanks zijn jarenlange afwezigheid, nog steeds invloed had op de activiteiten van de maffia in de Siciliaanse stad Trapani.

Meloni

Premier Giorgia Meloni reageert op Twitter verheugd op de arrestatie. “Een grote overwinning voor de Staat, dit laat zien dat we niet opgeven in de strijd tegen de maffia. Mijn dank, en die van de hele regering, gaat uit naar de politie en in het bijzonder naar de carabinieri, naar de nationale aanklager tegen de maffia en naar de aanklager van Palermo voor de arrestatie van een belangrijke maffiabaas.”

Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia. All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata, Matteo Messina Denaro, viene assicurato alla giustizia. pic.twitter.com/8d6sHaDloK — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) 16 januari 2023

Meloni noemt het bestrijden van de maffia een belangrijk punt voor haar regering.