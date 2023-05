‘Meernetto-calculator’ van cd&v vertelt hoeveel u overhoudt aan fiscale hervorming – als die er al komt

‘Zou’, want de hervorming is politiek nog niet rond. Binnen Vivaldi bestaat er grote onenigheid over. De linkse en rechtse coalitiepartijen in de federale regering zijn het oneens over de richting die de langverwachte hervorming uit moet. Het is dus ook maar de vraag of het voorstel van minister van Financiën Van Peteghem straks de eindstreep haalt.

Voor cd&v lijkt de lancering van de meernetto-calculator vooral een manier om de eigen strijdpunten in de verf te zetten.

“Voor sommige partijen moet de fiscale hervorming enkel gericht zijn op de allerlaagste inkomens, maar wij willen dat ook de middenklasse beloond wordt”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi in een persbericht over de calculator. “Te vaak worden zij vergeten door het beleid, vallen zij uit de boot bij steunmaatregelen en de modale middenklasser die voltijds werkt, zit met zijn loon vandaag vrijwel onmiddellijk in de twee hoogste belastingschalen waardoor die heel veel belastingen betaalt.”

6 miljard

Minister Van Peteghem gaat voor een lastenverlaging van 6 miljard euro tegen begin volgend jaar. Zo moeten alle werkenden minstens 835 euro netto per jaar extra overhouden. Daarvoor rekent hij onder meer op een verhoging van de belastingvrije som, een verlaging van de belastingtarieven met 5 procent en een uitbreiding van de werkbonus.

Volgens het rekenwerk van cd&v kan een buschauffeur met vijf jaar ervaring gemiddeld tot 1.187 euro extra netto overhouden op jaarbasis indien de hervorming voorgesteld door Van Peteghem wordt doorgevoerd. Voor een directeur van een basisschool met pakweg acht jaar ervaring zou het gemiddeld om 1.022 euro gaan. Iemand die de schoolbanken verlaat met een academische master op zak zou in zijn eerste job gemiddeld tot 1.432 euro extra overhouden op jaarbasis.

Mahdi: “Bij een fiscale hervorming gaat er helaas vaak meer aandacht naar het beschermen van privileges en koterijen, dan naar wat het mensen kan opleveren. Een houding die leidt tot stilstand waardoor we al zolang het land zijn met de hoogste belastingen op arbeid. Vandaar deze calculator. Met cd&v nemen we graag het voortouw in hervormingen.”

Maar de weg naar een akkoord is dus nog lang. Minister Van Peteghem wil bijvoorbeeld de btw-tarieven van 6 en 12 procent gelijktrekken, waardoor een aantal producten in de winkelrekken, zoals brood en melk, duurder zal worden (en andere goedkoper). Dat is voor de socialistische partijen Vooruit en PS totaal onbespreekbaar. De liberalen ijveren dan weer voor een stevige belastingverlaging (tax cut) in plaats van een belastingverschuiving (taxshift), maar dat lijkt politieke sciencefiction.

Volgens Open Vld-vicepremier Vincent Van Quickenborne vloeit er sowieso te veel geld naar werklozen in het voorstel uitgewerkt door Van Peteghem. “We willen de financiële kloof tussen werken en niet werken net verbreden”, zei de liberaal onlangs. Een bewering die volgens cd&v kant noch wal raakt. Volgens de christendemocraten rekent Open Vld verkeerd.