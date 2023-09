Meerderheid van Tongenaren geen voorstander van fusie met Borgloon

Zondagnamiddag na het sluiten van de twaalf stembureau’s bleek al snel dat het vereiste quorum van tien procent (of 3.202 Tongenaren) ruimschoots gehaald werd. Uiteindelijk kwamen er 5.449 Tongenaren opdagen om hun mening kenbaar te maken. 157 Tongenaren brachten een blanco of ongeldige stem uit op de vraag “Bent u voor een fusie van de stad Tongeren met de stad Borgloon: ja of nee?”. Net geen 20 procent of 1.078 Tongenaren gaven aan voorstander te zijn van de fusie. De overgrote meerderheid (4.214 inwoners of 77,34 procent van het inwonertal) is dus geen voorstander van de fusie met Borgloon.

Tijs Posen van de burgerbeweging Tongeren Eerst die de volksraadpleging afdwong is tevreden met de opkomst en het resultaat. “We zijn tevreden. Van alle stemgerechtigden is 20 procent komen stemmen, met bijna 80 procent tegen de fusie. Dat is wat wij altijd ervaren hebben als wij in de stad of de dorpen rondliepen, dat acht op de tien mensen niet voor die fusie is.”

Posen hoopt dat het stadsbestuur toch rekening gaat houden met de uitslag, maar vreest dat het stadsbestuur toch gaat proberen om de uitslag naast zich neer te leggen. “Ze gaan natuurlijk zeggen dat er maar een kleine 5.500 Tongenaren zijn komen opdagen. Als het verplicht moest geweest zijn en dezelfde uitslag zou hebben opgeleverd zou het verschil nog meer in het voordeel van de tegenstemmers geweest zijn. Dat is een drogreden. Ik verwacht wel dat ze gaan doen.”