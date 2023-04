Meer Vlaamse Erasmusstudenten mijden Verenigd Koninkrijk na brexit

Waar er in 2018-2019 nog 770 studenten naar het Verenigd Koninkrijk trokken, studeren er nu nog slechts 439 Vlamingen. Een daling van 44 procent, blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (cd&v) opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Sinds de brexit is het dan ook een pak minder aantrekkelijk en heel wat moeilijker om in het VK te gaan blokken. Na de brexit stapte het VK immers ook uit het gekende Erasmus+-project. Daardoor kunnen Vlaamse studenten die van Oxford, Cambridge of een andere Britse school dromen, niet langer terugvallen op Erasmus+ en de bijbehorende beurs.

Naast extra papierwerk rond visums en verzekeringen, brengt het terugtrekken van het VK vooral extra kosten met zich mee. Zo moeten Vlaamse studenten onder andere hun reis en verblijf zelf betalen. Ook genieten ze niet langer van een verminderd studietarief. Op die manier lopen inschrijvingsgelden al gauw op tot 20.000 pond (bijna 23.000 euro). Minstens tien keer meer dan wat je hier in België betaalt.

“Onaanvaardbaar”, vindt Warnez. “Britse studenten zijn hier meer dan welkom. Maar als onze eigen studenten exuberante inschrijvingsgelden moeten betalen om er te kunnen studeren, klopt er iets niet. Een beetje solidariteit en wederzijds respect mag.”

Britse studenten kunnen dus nog steeds aan Belgische scholen studeren. “Dat gebeurt nog vaak, ze doen dat dan meestal met steun van het Turing-programma”, luidt het bij de VUB. Dat is de Britse tegenhanger van het Europese Erasmus+, een systeem waar de regering in Westminster de voorbije twee jaar al meer dan 100 miljoen in pompte.

“Maar dat kan zowel qua omvang, gebruiksgemak als naamsbekendheid niet tippen aan het Europese systeem”, zegt minister Weyts. Als tegenreactie verhoogde hij het budget voor steun aan Erasmusstudenten die naar niet-EU landen trekken van 1,3 naar 2,3 miljoen euro.

“Maar dat is veel te beperkt om een effect te hebben, vanwege de hoge studiegelden in het VK”, countert Warnez. “Minister Weyts moet in overleg gaan met zijn Britse collega’s. Anders dreigt een uitwisseling naar het Verenigd Koninkrijk te evolueren tot een privilege voor enkel de rijkste studenten.”

Opvallend, vooral hogeschoolstudenten lijken hun Britse Erasmus-plannen te schrappen. Onder hen vertrekken bijna 60 procent minder jongeren op uitwisseling naar het VK sinds de brexit. Universitairen lijken minder te struikelen over de financiële en administratieve rompslomp, zij kiezen maar 6 procent vaker voor een andere bestemming.

Logisch, volgens Warnez. “Studenten aan de hogeschool gaan vaak voor een korte periode of enkel voor een stage. Daardoor ligt de instapkost voor hen veel hoger dan die van universitairen. Die blijven in de meeste gevallen minstens een jaar.”