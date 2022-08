Meer dan tienduizend mensen geëvacueerd vanwege enorme bosbrand bij Bordeaux, acht landen helpen met blussen

De Franse brandweer, die is uitgerukt met meer dan duizend brandweerlieden, heeft grote moeite met het bestrijden van de brand. Een stevige wind en aanhoudende hoge temperaturen bemoeilijken de blusacties. Verscheidene brandweerlieden raakten gewond, een van hen is er ernstig aan toe. Met een uiterste inspanning lukte het de brandweer in de nacht van woensdag op donderdag om het dorp Belin-Béliet van de vlammen te redden.

De enorme bosbrand, door een voorman van de brandweer beschreven als een ‘monster’ dat de brandweerlieden steeds weer te slim af is, woedt al ruim twee dagen. De rookpluim van de brand is zo groot dat die op satellietbeelden zichtbaar is. De Franse autoriteiten denken dat de brand mogelijk is aangestoken.

Inmiddels hebben meer dan tienduizend mensen hun huis uit voorzorg moeten verlaten. Er zijn nog geen doden gevallen en vooralsnog is geen enkele burger gewond geraakt. Vanwege de rookontwikkeling hebben de autoriteiten de snelweg A63 richting Spanje tot zeker 14 augustus gesloten.

De Franse president Emmanuel Macron maakte bekend dat na Zweden en Italië nu ook Oostenrijk, Duitsland, Griekenland, Polen, Zweden en Roemenië te hulp schieten. De landen sturen onder meer blusvliegtuigen en extra manschappen. Uit Duitsland komen 65 brandweerlieden en 20 voertuigen naar Frankrijk, vanuit Polen nog eens 146.

Een brand in Belin-Beliet, in de Gironde in het zuidwesten van Frankrijk. Beeld ANP / EPA

Eeuwenoude bossen

Het departement Gironde heeft al langer te maken met grote bosbranden die zich snel verspreiden. In het gebied staan eeuwenoude bossen met veel pijnbomen; die monocultuur van de licht ontvlambare bomen maakt het gebied vatbaar voor bosbranden. In juli ging er in het gebied al 27.000 hectare bos verloren. Onder meer het bos van La Teste-de-Buch aan de kust is vrijwel geheel verdwenen.

In het hele land ging al bijna 58.000 hectare bos in vlammen op, volgens gegevens van Copernicus, het observatieprogramma van de Europese Unie. Zo’n grote hoeveelheid was nog niet voorgekomen sinds 2008, toen Copernicus de cijfers begon bij te houden. Het is zelfs vijf keer zoveel als het jaarlijkse gemiddelde aantal verloren hectares over de voorgaande veertien jaar.

Ook andere Europese landen kampen door aanhoudende hitte en droogte met meer bosbranden dan in andere jaren. Naast Frankrijk is er vooral in Roemenië, Slovenië en Spanje aanzienlijk meer bos verloren gegaan dan normaal. Momenteel woeden er nog diverse branden in onder meer Portugal en Spanje.

Klimaatverandering

Eind juli was er al een groter bosgebied verloren gegaan dan in heel 2021, blijkt uit cijfers van het European Forest Fire Information System (EFFIS). Het aantal verloren hectares is sindsdien nog verder opgelopen. De verwachting is dat zulke heftige bosbrandseizoenen in de toekomst vaker zullen voorkomen omdat de zomers door de klimaatverandering droger en warmer worden. Daarbij komt ook nog dat Europa, en vooral Zuid-Europa, sneller opwarmt dan andere werelddelen.

Ook de Franse premier Élisabeth Borne, die samen met minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin het getroffen gebied bezocht, schrijft de vele en hevige bosbranden in haar land toe aan de gevolgen van klimaatverandering. Volgens haar moet Frankrijk “meer dan ooit” doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ze wil daarnaast snel nieuwe bossen aanplanten.

Premier Borne riep vorige week al een crisisteam in het leven om de extreme droogte in haar land te bestrijden. Zo moest een aantal gemeenten door vrachtwagens worden bevoorraad met drinkwater. Ook is het waterpeil in Franse rivieren door hitte en droogte extreem laag, waardoor kerncentrales hun reactoren niet kunnen koelen en waterkrachtcentrales niet draaien.