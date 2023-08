Meer dan helft dodelijke ongevallen op snelwegen gebeuren in omgeving van op- en afritten

Vias onderzocht alle dodelijke ongevallen op snelwegen in die twee jaar. In België wordt meer dan een derde (38 procent) van alle voertuigkilometers op de autosnelwegen afgelegd. Het risico op een ongeval is er kleiner dan op andere delen van het wegennet, maar de ernst van de ongevallen is wel hoger. Vias stelde 31 doden per 1.000 letselongevallen vast. Dat is drie à vier keer meer dan in een bebouwde kom (9 doden per 1.000 letselongevallen).

Vias onderzocht 151 dodelijke snelwegongevallen, daarbij waren 483 mensen betrokken. Liefst 10 procent van de dodelijke ongevallen gebeurde op een op- of afrit en meer dan vier dodelijke ongevallen op tien (44 procent) vonden plaats in de onmiddellijke omgeving (500 meter) ervan. In totaal vond dus meer dan een dodelijk ongeval op twee (54 procent) plaats op of nabij een op- of afrit.

Verkeerswisselaars

Vias stelde ook vast dat een weggebruiker op tien die om het leven kwam bij een ongeval op een autosnelweg een voetganger was. Als er zich een ongeval voordeed met een kwetsbare weggebruiker was het overlijdensrisico zeer groot: 29 procent van de voetgangers overleed. 34 procent van de dodelijke ongevallen vond bovendien plaats wanneer het donker was.

Van 2013 tot 2022 vielen er gemiddeld 56 doden per 100 kilometer autosnelweg. Na Brussel situeert het grootste gevaar zich op Oost-Vlaamse snelwegen.

Deze statistische analyse toont volgens Vias aan waar het gevaar op snelwegen zich situeert. “Het gaat om plekken waar weggebruikers met elkaar interageren of plotseling van richting moeten veranderen, zoals op verkeerswisselaars of op- en afritten. Ook scherpe bochten brengen het nodige risico met zich mee”, aldus Vias.

Het verkeersinstituut stelt voor om aan drukke op- of afritten een volle witte lijn aan te brengen tussen de eerste en tweede rijstrook. Zo worden bestuurders ontmoedigd om op het laatste moment af te slaan of van richting te veranderen.