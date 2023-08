Meer dan 3.000 mensen geëvacueerd van campings in Zuid-Frankrijk wegens hevige natuurbrand

Meer dan 150 brandweerlieden rukten uit voor de vegetatiebrand in het departement Pyrénées-Orientales. Dertien vliegtuigen, drie helikopters en ruim 500 brandweermannen werden ingezet om het vuur te bestrijden. Het gaat volgens de brandweer om een “erg belangrijke, erg venijnige brand”, en dat werd maandagavond ook bevestigd door de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. Hij riep bewoners en vakantiegangers op om uiterst waakzaam te zijn.

Al 480 hectare in vlammen opgegaan

Prefect Rodrigue Furcy zei ‘s avonds dat 480 hectare natuur al in vlammen was opgegaan. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie verbetert. De hoop is om de vlammen te beperken tot een gebied waar ze geen huizen bedreigen. Een rivier zou kunnen helpen als natuurlijke barrière. De wind drijft de vlammen momenteel weg van Argèles-sur-Mer. De blusoperatie zal de hele nacht doorgaan, zei hij.

“De situatie is catastrofaal”, zei de burgemeester van Saint-André, Samuel Mol, aan ‘France Bleu’, een regionale zender van de publieke omroep ‘Radio France’. “We hebben te maken met een brand zoals we er nog nooit een gezien hebben”, zei hij. “Onze gemeenschap is zwaar getroffen en er is veel schade.” Woningen en ook een supermarkt zijn geëvacueerd. Een sporthal en een grote polyvalente zaal worden gebruikt om geëvacueerde mensen op te vangen.