Meer dan 2.500 dode zeehonden aangespoeld in Rusland

De Russische autoriteiten hebben het zondag over de vondst van tot wel 2.500 kadavers in de hoofdstad Machatsjkala. Zaterdag spraken ze nog over 700 dode zeehonden, nu zijn dat er dus al veel meer. “Langs de hele kust van de Kaspische Zee op het grondgebied van de republiek zetten specialisten van milieustructuren de maatregelen voort om het aantal dode zeehonden te tellen.”

De oorzaak van de sterfgevallen was niet onmiddellijk duidelijk.“Dit is de grootste sterfte van de Kaspische zeehond in de afgelopen tien jaar”, zeggen de autoriteiten volgens het Russische staatspersagentschap TASS. “De oorzaken zullen worden vastgesteld na het uitvoeren van laboratoriumtests op het pathologisch materiaal van de dode dieren.” Het aantal kadavers zou nog kunnen oplopen.

De Kaspische zeehond is een bedreigde diersoort en is beschermd. Volgens dierenrechtenactivisten is de populatie de afgelopen 100 jaar met ongeveer 90 procent afgenomen - mede door de toenemende vervuiling van de Kaspische Zee, waar olie wordt gewonnen. Volgens deskundigen sterven de dieren door olielekken, stroperij en overbevissing.

Beeld AP