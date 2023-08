Meer dan 150 brandweermensen ingezet tegen bosbrand in zuiden van Spanje

De brand was rond 3 uur 's middags uitgebroken in de provincie Huelva. Het vuur verspreidt zich snel in het bosrijke gebied. Het werk van de brandweermensen wordt bovendien bemoeilijkt door de hitte en de wind. Volgens de bosbrandweerdienst van Andalusië (Infoca) zijn in de loop van de dag zeventien vliegtuigen en helikopters ingezet in de strijd tegen het vuur, alsmede zes zware bluswagens.

De huizen in de buurt werden ontruimd. Volgens de Spaanse media zijn in totaal zowat zeventig mensen geëvacueerd. Aan de inwoners van de omliggende gemeenten wordt gevraagd om thuis te blijven.

Vorig jaar hebben bijna 500 branden in Spanje een gebied van in totaal meer dan 300.000 hectare in de as gelegd. Dit jaar is al bijna 70.000 hectare afgebrand.