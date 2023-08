Meer dan 100 dode zeeleeuwen aangetroffen in Argentinië door vogelgriep

In de provincie Rio Negro, in het zuiden van het land, melden de autoriteiten in een persbericht dat ze “meer dan 50 dode zeeleeuwen langs de kust” hebben aangetroffen, “en nog eens zoveel met symptomen van vogelgriep”.

Enkele tientallen andere kadavers van zeeleeuwen zijn geteld aan de kusten van Mar del Plata of Necochea, 400 tot 500 km ten zuiden van Buenos Aires, tot in de provincie Santa Cruz, volgens de Nationale Dienst voor Gezondheid en Voedselkwaliteit (Senasa).

Sinds midden augustus zijn er bijna dagelijks nieuwe gevallen gemeld langs de 4.500 km lange Atlantische kustlijn van Argentinië, van de Rio de la Plata tot Vuurland, waar de eerste meldingen begin augustus werden gedaan.

Senasa zei dat het formeel gevallen van “hoogpathogene aviaire influenza” of zeer ziek­te­ver­wek­kend vogelgroep heeft vastgesteld in laboratoriumstalen van zeeleeuwen in de provincies Rio Negro, Buenos Aires, Santa Cruz en Chubut. Niet alle tests die de afgelopen weken zijn uitgevoerd op verdachte gevallen hebben echter positieve resultaten opgeleverd.