Medewerkers van ‘The Tonight Show’ klagen over grensoverschrijdend gedrag van presentator Jimmy Fallon

De gespannen en “behoorlijk sombere” sfeer zou voornamelijk door Fallon komen en door de steeds wisselende teams van leidinggevenden. In de afgelopen negen jaar versleet ‘The Tonight Show’ liefst negen showrunners (programmaleiders) die volgens de klokkenluiders allemaal niet wisten hoe ze “nee” moesten zeggen tegen de presentator. Sommige klagers zeggen dat ze gekleineerd en geïntimideerd werden door hun bazen en Fallon zelf.

Medewerkers zeggen ook dat ze bang waren voor de “uitbarstingen” van Fallon en zijn daarbij horende onvoorspelbare gedrag. Ze uitten hun zorgen bij HR, maar de problemen bleven aanhouden. Zeven voormalige werknemers zeggen zelfs dat ze mentale problemen hebben gekregen nadat ze voor de show waren gaan werken. Sommigen verlieten uit eigen wil de show en anderen beweren dat ze zijn ontslagen.

NBC, de zender die ‘The Tonight Show’ produceert, zegt in een reactie aan Rolling Stone dat een “respectvolle” omgeving “topprioriteit” is. “Zoals op elke werkplek, hebben we medewerkers gehad die problemen aankaartten; die zijn onderzocht en waar nodig is actie ondernomen. We moedigen werknemers die het gevoel hebben dat ze gedrag hebben ervaren of waargenomen dat niet in overeenstemming is met ons beleid altijd aan om hun zorgen te melden, zodat we het kunnen aanpakken.”

Drankprobleem

Al langer doen er geruchten de ronde dat Fallon een alcoholprobleem heeft. Hoewel hij dit steeds ontkracht, beweren sommige medewerkers, die spraken met Rolling Stone, dat ze hem dronken hebben gezien of zelfs alcohol in zijn adem hebben geroken op verschillende momenten in 2017, 2019 en 2020. Acht medewerkers zeiden dat “Fallons gedrag afhankelijk leek te zijn van of hij een kater had van de avond ervoor.”

De situatie van ‘The Tonight Show’ doet denken aan de onthullingen over ‘De Wereld Draait Door’ vorig jaar. Toen berichtte de Volkskrant over vermeend grensoverschrijdend gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk en een angstcultuur achter de schermen. Dergelijke scenario’s deden zich ook voor bij talkshows zoals ‘The Ellen DeGeneres Show’, ‘The Kelly Clarkson Show’, ‘Dr. Phil’ en ‘The Late Late Show with James Corden’. Allemaal werden de hosts beschuldigd van het creëren van een “giftige omgeving”. Ellen Degeneres en James Corden zijn intussen ook effectief gestopt met hun talkshows.