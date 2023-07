Medewerker Tomorrowland overlijdt op crewcamping

“Met pijn in het hart delen we het verlies mee van één van onze crewleden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse op de crewcamping in Boom. Er kon jammer genoeg geen hulp meer baten. De precieze doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Om het onderzoek niet te hinderen, verloopt verdere communicatie via het Openbaar Ministerie van Antwerpen. We leven in de eerste plaats mee met de familie en vrienden en betuigen hen ons medeleven.”

