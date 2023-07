Medewerker Tomorrowland overlijdt op crewcamping, druggerelateerd volgens parket

“Met pijn in het hart delen we het verlies mee van één van onze crewleden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse op de crewcamping in Boom. Er kon jammer genoeg geen hulp meer baten.”

“Het labo en de wetsdokter zijn vannacht nog ter plaatse gegaan om de eerste vaststellingen te doen”, meldt Kato Belmans van het parket van Antwerpen aan VRT NWS. “Uit die bevindingen blijkt dat het om een druggerelateerd overlijden zou gaan. Er zijn geen sporen van geweld teruggevonden.”

Om meer duidelijkheid te krijgen over de precieze doodsoorzaak van het slachtoffer, heeft het parket een onderzoeksrechter gevorderd. Die zal een autopsie en toxicologisch onderzoek bevelen, aldus Belmans.

De precieze doodsoorzaak is momenteel niet bekend en wordt nog onderzocht. “Om het onderzoek niet te hinderen, verloopt verdere communicatie via het parket van Antwerpen. We leven in de eerste plaats mee met de familie en vrienden en betuigen hen ons medeleven”, klinkt het nog.