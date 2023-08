Medewerker en eigenaar van gestrande kabelbaan in Pakistan gearresteerd

Een van de arrestanten is de eigenaar van de kabelbaan, bericht de krant Dawn. De politie pakte ook een medewerker op. De autoriteiten verdenken het duo van nalatigheid. Ze zouden de levens van hun passagiers in gevaar hebben gebracht. Er loopt nog een onderzoek naar wat precies is misgegaan.

Zes tieners en twee volwassenen kwamen dinsdag vast te zitten in de gondel door een kabelbreuk. De cabine kwam daardoor scheef te hangen boven een ravijn. Hun lot kreeg in Pakistan landelijke aandacht en werd ook in het buitenland gevolgd. Reddingswerkers gebruikten een helikopter en een intacte kabel om de groep af te voeren. Dinsdagavond waren alle inzittenden geëvacueerd.

De kabelbaan gold plaatselijk als een belangrijk vervoermiddel. Het ontbreekt in het onherbergzame gebied aan wegen en bruggen. Dat betekent dat ook scholieren op de verbinding zijn aangewezen. Drie van die jongeren gingen een dag na hun redding te voet naar school. Ze kregen na een urenlange wandeling te horen dat ze hun schooljaar succesvol hadden afgesloten.