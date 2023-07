Medeoprichter OceanGate wil tegen 2050 ‘zwevende kolonie’ stichten op Venus

De Argentijnse zakenman Guillermo Söhnlein (57) verliet OceanGate Expeditions in 2013 nadat hij het vier jaar eerder had opgericht samen met CEO Stockton Rush (61). Rush kwam op zondag 18 juni om het leven aan boord van de Titan toen de onderzeeër implodeerde tijdens een reis naar het wrak van de Titanic op de Atlantische zeebodem.

Niet afgeschrikt door de tragedie die zich nog maar enkele weken geleden afspeelde, stelt Söhnlein dat de mensheid de grenzen van innovatie moet verleggen. De zakenman heeft nu zijn plannen uit de doeken gedaan: hij wil tegen 2050 een kolonie van 1.000 mensen stichten op Venus, dat meldt Insider.

Söhnlein heeft al een organisatie opgericht die de naam ‘Humans2Venus’ draagt. Hij benadrukt dat het plaatsen van mensen op de “kwade tweeling” van de aarde niet zo vergezocht is als het lijkt. “Ik denk dat het minder ambitieus is dan om tegen 2050 een miljoen mensen op Mars te zetten”, zegt de zakenman.

“Vergeet OceanGate. Vergeet Titan. Vergeet Stockton. De mensheid kan aan de vooravond staan van een grote doorbraak en er geen gebruik van maken omdat we als soort zullen worden uitgeschakeld en teruggeduwd in de status quo”, aldus Söhnlein.

Drijvend ruimtestation

Venus is de warmste planeet in het zonnestelsel, zelfs warmer dan Mercurius ondanks het feit dat deze laatste het dichtst bij de zon staat, met een oppervlaktetemperatuur die lood zou kunnen smelten. Venus heeft ook een dikke, giftige atmosfeer van kooldioxide en gele wolken zwavelzuur. NASA meldt dat de atmosferische druk van Venus meer dan 90 keer die van de aarde is.

“Je hebt absoluut gelijk dat als je het hebt over naar Venus gaan, dat de wenkbrauwen doet fronsen buiten de ruimtevaartindustrie. En het doet zelfs wenkbrauwen fronsen binnen de ruimtevaartindustrie”, zegt Söhnlein. Desondanks legt hij uit dat hij geen reden ziet waarom mensen niet zouden proberen de planeet over te nemen. Hij verwees naar onderzoek dat beweert dat er een klein deel van de atmosfeer van Venus is, zo’n 48 kilometer van het oppervlak, waar mensen in theorie zouden kunnen overleven.

Hij zegt te geloven dat als er een drijvend ruimtestation gebouwd zou kunnen worden dat versterkt is tegen het zwavelzuur in de wolken, een kolonie van 1.000 mensen in de atmosfeer van Venus zou kunnen leven. Maar ging niet in op hoe dit ruimtestation bestand zou zijn tegen de orkaanwinden van 224 km/u die regelmatig over Venus razen.

In een blogpost in februari schreef Söhnlein: “Ik ben geen ingenieur of wetenschapper, maar ik heb een ultiem vertrouwen in de capaciteiten van beiden. Daarom heb ik altijd gedacht dat ze in staat zouden zijn om de talloze uitdagingen waarmee we in de extreme omgeving van de ruimte worden geconfronteerd, te overwinnen.”