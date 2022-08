Mechelaar Kevin D. krijgt drie jaar cel omdat hij American Airlines hackte. En daardoor ontsnapt hij mogelijk aan iets veel ergers

Kevin D. hackte tussen 7 en 12 augustus 2017 verschillende publieke netwerken van American Airlines. Het ging om 21 frauduleuze reserveringen voor vliegtickets, samen goed voor een waarde van 112.000 dollar, met reserveringskosten erbij is het totale nadeel 203.000 dollar. Daarnaast werden ook de interne systemen gehackt en verschafte D. zich toegang tot personeelsgegevens, klantgegevens en info over procedures van American Airlines en verschillende Amerikaanse luchthavens waar de luchtvaartmaatschappij actief was.

De feiten werden gepleegd vanuit Mechelen, zowel op zijn thuisadres als zijn werkadres. Daardoor is de Belgische justitie gerechtigd om het dossier te behandelen. Doordat hij reeds tweemaal eerder werd veroordeeld voor vergelijkbare feiten tegen Mobistar, Utopolis, SN Brussels Airlines en Lufthansa, kreeg de man een effectieve celstraf van drie jaar. De onmiddellijke aanhouding van de man werd bevolen.

Uitlevering VS tijdelijk opgeschort

Momenteel zit hij in Milaan in de cel. De Amerikaanse justitie had zijn uitlevering gevraagd maar daar ging het Belgische gerecht niet op in waarop de VS een internationaal signalisatiebevel lieten opmaken. Bij een bezoek aan Milaan voor een voetbalwedstrijd in oktober 2021 werd Kevin in Italië opgepakt en zit hij er sindsdien in de cel. Het Italiaanse gerecht heeft het licht op groen gezet voor een uitlevering aan de VS, maar door de Belgische procedure werd die uitlevering tijdelijk opgeschort.

Met het Belgische vonnis in de hand kunnen de advocaten van D. trachten de uitlevering uit Italië naar de VS definitief af te wenden. In Europa geldt immers de regel dat je nooit twee keer kan veroordeeld worden voor dezelfde feiten en ze hopen dat de Italiaanse justitie dat rechtsbeginsel zal respecteren en dus zal menen dat een nieuwe veroordeling in de VS niet meer kan voor dezelfde feiten.

Hulpmiddel

De onmiddellijke aanhouding die door de rechter werd uitgesproken, biedt de verdediging mogelijkheden. “De onmiddellijke aanhouding is een vrijheidsberovende titel op basis van dewelke wij aan de Italiaanse justitie kunnen zeggen dat onze cliënt in ons land nodig is voor de Belgische justitie”, zegt meester Frédéric Thiebaut. “Het is geen drukkingsmiddel, we hebben nog een hele lange weg af te leggen maar het geeft ons wel een hulpmiddel om hem sneller in ons land te krijgen.”

Het is echter niet uitgesloten dat een Amerikaanse rechter alsnog beslist dat Kevin D. zich toch in de VS moet komen verantwoorden. De advocaten van Kevin lieten al weten alles in het werk te stellen zodat ook de Amerikaanse justitie zich neerlegt bij het Belgische vonnis. Als hen dat niet lukt, is het mogelijk dat Kevin nooit nog ons land kan verlaten omdat hij in het buitenland het risico loopt te worden gearresteerd en uitgeleverd te worden aan de VS.