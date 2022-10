Max Verstappen opnieuw wereldkampioen na chaos in Japan: ‘Heel gek, ik heb allerlei emoties’

Ongeziene omstandigheden in Japan. De race lag door de hevige regenval op Suzuka liefst twee uur stil, waardoor de wedstrijd flink werd ingekort. Verstappen en co kregen uiteindelijk 40 minuten de tijd om te racen op de drijfnatte baan, daardoor konden de coureurs ook niet voor de volle buit racen.

Verstappen knalde finaal eenvoudig naar de zege. Volgens de vele volgers van de Formule 1 zou de Nederlander van Red Bull niet de volle punten krijgen en kon hij de titel nog niet binnenhalen. Maar de internationale autosportfederatie FIA kende zeer verrassend toch volledige punten toe.

Beeld AP

Omdat zijn rivaal Charles Leclerc na de race door een tijdstraf terugviel van de tweede naar de derde plaats, bleek Verstappen ineens toch meer dan de benodigde punten te hebben vergaard om voor de tweede keer tot wereldkampioen te worden gekroond.

Verstappen: ‘Heel gek’

Na minutenlange onduidelijkheid kreeg Verstappen te horen dat hij weer wereldkampioen in de Formule 1 was geworden. “Heel gek. Ik heb allerlei emoties”, zei de Nederlander op het podium. “Eerst win ik de race. En daarna dus ook het kampioenschap. We hebben zo’n ongelooflijk jaar gehad. Dit hadden we na vorig seizoen nooit kunnen bedenken. Mijn eerste wereldtitel was heel emotioneel. Maar deze tweede is mooier, omdat we zoveel geweldige races hebben gereden. Dit is een heel speciaal jaar. Zulke jaren heb je niet vaak. Ik ben iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes zo dankbaar. Iedereen werkt zo hard om de auto sneller te maken.”