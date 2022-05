Matthias Schoenaerts maakt graffitikunstwerk van Sanda Dia op festivalweide Rock Werchter: ‘Zwart op wit. #justiceforsanda’

“ZWART OP WIT. #justiceforsanda”, schrijft Schoenaerts op Instagram bij de foto van het werk. Op sociale media circuleren er ondertussen al verschillende beelden van de muurschildering. Op de videobeelden is ook te zien hoe de acteur voor zijn kunstwerk poseert.

Het is niet de eerste keer dat er opvallend street art werk van Schoenaerts opduikt in België. Zo maakte de acteur twee jaar geleden al een kunstwerk over Leopold II in Oostende. Die werd afgebeeld zonder hoofd. “Dat staat voor een gevallen macht”, klonk het toen. “Op die manier wil de kunstenaar het debat in stand houden. Zo’n kunstwerk is een subtiele manier om dat te doen.”

Verder maakte Schoenaerts ook al een groot graffitikunstwerk in Parijs voor George Floyd. “Het zijn moeilijke tijden... Er zit angst in heel wat mensen hun hart. We hebben elkaar allemaal nodig”, klonk het destijds op Instagram. “Laten we bijdragen aan elkaars welzijn, in plaats van ons te laten doen door de polariserende krachten. Nu is het moment. Alleen wij kunnen dit doen, samen. Geloof erin, en we bereiken het.”