De acteur liet tijdens zijn onaangekondigde speech een foto en tekening zien van slachtoffer Alithia Ramirez (10), die later naar de kunstacademie in Parijs wilde. Alves toonde dezelfde favoriete groene All Stars van de evenoude Maite Rodriguez, die zo dol was op de natuur dat haar moeder niet wilde dat er ballonnen los werden gelaten op haar uitvaart. "Deze groene schoenen waren ook het enige waaraan ze geïdentificeerd kon worden", aldus een emotionele McConaughey.

McConaughey met een foto van Alithia Ramirez, een van de slachtoffers van de schietpartij. Beeld EPA

Het echtpaar sprak in Uvalde met nabestaanden van de omgekomen kinderen en hun twee leraressen. "Weet je wat al deze ouders wilden, waar ze om vroegen? Wat elke ouder op zijn eigen manier liet weten aan Camila en mij? Dat ze wilden dat de dromen van hun kinderen voortleven. Ze willen dat het einde van hun levens er toe doet", aldus de acteur.

Camila Alves, de vrouw van Matthew McConaughey, met dezelfde groene All Stars als slachtoffer Maite Rodriguez. Beeld ANP / EPA

Strengere wapenwetgeving

De Texaan gaf in zijn toespraak aan dat hij zelf wapeneigenaar is, maar riep op tot strengere wapenwetgeving in de VS. "Verantwoordelijke wapenhouders zijn het zat dat het tweede amendement wordt misbruikt en gekaapt door gestoorde individuen", zei hij over het in de grondwet vastgelegde recht van Amerikanen om een wapen te hebben.

McConaughey pleitte voor onder meer het verhogen van de minimumleeftijd voor zware wapens, strenger antecedentenonderzoek voor de aankoop van een wapen en landelijke zogeheten 'red flag laws', die het autoriteiten en burgers mogelijk maken naar de rechter te stappen om een tijdelijk wapenverbod aan te vragen voor mensen die een gevaar zijn voor zichzelf of anderen. "Deze regelgeving is geen stap terug, het is een stap vooruit voor de burgermaatschappij en het tweede amendement.”