Mathieu van der Poel wint WB Antwerpen, maar ziet nog groeimarge: ‘Het kan altijd beter’

Van der Poel won meteen bij zijn rentree in de WB-cross in het Nederlandse Hulst, schakelde zaterdag zichzelf uit in de SP in Boom, maar zette orde op zaken in Antwerpen. In de tweede ronde al reed hij weg bij zijn tegenstanders en soleerde hij naar de zege.

“Het gevoel vandaag was zeker niet slecht. Het was nog niet 100% zoals het moet zijn. Ik moet nog een paar procentjes beter tegen de kerstperiode, zeker als Wout (van Aert) ook nog beter wordt, dan zal ik top moeten zijn om met hem te kunnen duelleren. Van mijn knie had ik weinig last onderweg. Ik ben speciaal naar hier gefietst om er wat beweging in te krijgen en toen al voelde ik dat wellicht in de cross zelf er weinig hinder van zou ondervinden. Ik zal nog een paar dagen ijs moeten leggen en dan ben ik er hopelijk van verlost.”

Van der Poel trekt op trainingsstage in Spanje, voor de WB in Dublin past hij, in de WB van Val di Sole een week later is hij er wel weer bij. “Ergens is het wel een beetje jammer. Ik kwam net in mijn crossritme, maar goed, ik moet ook verder denken dan alleen de cross. Ik wil ook een goede basis voor het klassieke voorjaar, want dat is ook heel belangrijk voor mij.”